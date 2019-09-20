Кем был Федор Добронравов до киношной славы

Ролик рассказывает о жизни Фёдора Добронравова , одного из самых популярных и любимых актёров нынешнего времени. Сейчас 58-летний Фёдор много снимается и играет на сцене Театра Сатиры, но успех ему сопутствовал не всегда. В кино он впервые появился в 1993 году в картине «Русский рэгтайм», но до настоящей славы было ещё очень далеко. Что помешало Добронравову стать клоуном? Как он стал вдвшником? Кто пригласил его в Москву?