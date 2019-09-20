Жизнь и роли «советской Мэрилин Монро» 

Героиня видео — актриса Елена Кондулайнен, которую прозвали советской Мэрилин Монро. Первый фильм с участием Елены вышел в 1979 году, но до сих пор актриса востребована. Елена никогда не стеснялась тела и нередко появлялась в нескромных эпизодах, за что и заслужила звание секс-символа. Кондулайнен трижды была замужем, родила двоих детей, и сегодня, в 61 год, числится среди главных красавиц кино.
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