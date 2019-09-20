Кем была Зина из «Диалога у телевизора» Высоцкого 

Видео рассказывает о жизни актрисы Зинаиды Славиной, которая ушла из жизни 3 сентября 2019 года. Славиной было 79 лет, она сыграла десятки ролей в кино и театре. С 1964 года Зинаида служила в Театре на Таганке и была его примой, но в 1993 году перешла в созданный Николаем Губенко театр Содружество актёров Таганки», где и служила до последнего дня. Владимир Высоцкий, коллега по театру на Таганке, очень ценил Славину и именно ей посвятил одну из самых знаменитых своих песен «Диалог у телевизора».
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