Кем была Зина из «Диалога у телевизора» Высоцкого

Видео рассказывает о жизни актрисы Зинаиды Славиной , которая ушла из жизни 3 сентября 2019 года. Славиной было 79 лет, она сыграла десятки ролей в кино и театре. С 1964 года Зинаида служила в Театре на Таганке и была его примой, но в 1993 году перешла в созданный Николаем Губенко театр Содружество актёров Таганки», где и служила до последнего дня. Владимир Высоцкий, коллега по театру на Таганке, очень ценил Славину и именно ей посвятил одну из самых знаменитых своих песен «Диалог у телевизора».