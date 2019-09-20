Что стало с юной актрисой из «Ворониных»

Видео рассказывает о юной актрисе Марии Ильюхиной, которая снималась в сериале «Воронины». Сериал стартовал в 2009 году, в тот момент Маше было шесть лет и она уже была знакома со съёмочным процессом: девочка мелькнула в эпизодах нескольких сериалов. В «Ворониных» Маша взрослела на глазах зрителей, и сегодня актрисе уже 15. Как она относится к своей ранней славе? Как ей удаётся совмещать съёмки и учёбу? Каким она видит своё будущее? Узнайте обо всём из ролика.