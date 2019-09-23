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Советские актрисы, сменившие много мужей 

Рамблер 9 часов назад
Советские актрисы, сменившие много мужей
Фото: РИА Новости
В актерской среде часто случается такое, что актрисы сменяют несколько мужей за короткий период. Однако это не вызывает удивление, когда речь идет о двух-трех браках. В советском союзе были и те девушки, которые принимали предложение руки и сердца более пяти раз.

Наталья Кустинская

знаменитая советская красавица была замужем шесть раз. Ее первому браку с режиссером Юрием Чулюкиным завидовали многие: он казался выгодной партией для молодой актрисы. Однако за все восемь лет брака он снял ее в главной роли только один раз, а вниманию поклонников к ней вообще не был рад. Последней каплей стала новость об изменах, и супруги развелись. Вторым мужем стал переводчик Олег Волков, в браке с которым родился сын Митя. Семью разрушил космонавт Борис Егоров: сначала он признался актрисе в любви, а потом ломился в дверь и ночевал в квартире. Этот брак стал для нее самым счастливым, с Егоровым они прожили двадцать лет. Однажды Кустистая упала и ударилась головой, из-за чего легла в больницу. Муж практически не навещал ее, а потом выяснилось, что он ей изменял. Следующий брак был с экономистом Геннадием Хромушиным, с которым она прожила до его гибели. Тогда на нее навалилась череда неудач: после мужа погиб внук, а затем и единственный сын. Тогда ее поддерживал пятый супруг Владимир Масленников, но он тоже погиб из-за тяжелой болезни. Шестым мужем стал Стас Ванин-Кустинский. Многие его считали аферистом, а Кустистая сама развелась с ним.

Людмила Гурченко

Актриса сама рассказывала, что не может быть одна. Возможно именно поэтому она сменила так много мужчин. Сначала был режиссер Василий Ордынский, потом сценарист Борис Андроникашвили, в браке с которым родилась единственная дочь Мария. С ней Гурченко практически не общалась. Третий брак связал ее с актером Александром Фадеевым, но они развелись через два года. Самым громким стал четвертый раз с Иосифом Кобзоном: они прожили вместе три года, развелись со скандалом, а после больше не общались. Следующие 18 лет Гурченко жила с музыкантом Константином Купервейсом, но официально они так и не узаконили отношения. Пятым мужем актрис стал продюсер Сергей Сенин, который был младше на 25 лет. Вместе они прожили лос омой гибели актрисы.

Татьяна Доронина

На красавицу актрису в МХАТе засматривались многие, но она выбрала Олега Басилашвили. Они прожили вместе восемь лет, но потом расстались. Вторым стал театральный критик Анатолий Юфит. Он пришел на концерт актрисы и был поражен ее красотой. Брак разрушился, когда мужчина не смог встретить ее с гастролей. Тогда она начала отношения с молодым драматургом Эдвардом Радзинским, который писал для нее много пьес, и продолжил это делать даже после развода. Четвертым супругом стал Борис Химичев, ее коллега по театру. Они были вместе девять лет, но властный характер Дорониной положил отношениям конец. В пятый раз актрисы вышла за человека, который не был задействован в творчестве. Им стал нефтяник Роберт Тохненко. В этот раз Доронина опять взяла на себя все тяготы жизни и стала главной. Ради нее мужчина даже бросил карьеру, но она этого не оценила. Они развелись в 1985 году, и череда браков Дорониной завершилась.
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Комментарии5
Актеры , Иосиф Кобзон , Олег Волков , Сергей Сенин , Борис Андроникашвили , Эдвард Радзинский , Людмила Гурченко , Олег Басилашвили , Василий Ордынский , Татьяна Доронина , Владимир Масленников , Борис Егоров , Борис Химичев , Наталья Кустинская , Александр Фадеев , РИА Новости
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