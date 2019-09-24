Российские актрисы с нестандартной внешностью

Мы привыкли видеть в индустрии кино белокурых красавиц с длинными волосами, большими глазами и идеальной фигурой. Однако в последнее время режиссеры отходят от канонических "идеалов красоты" и берут в главные роли девушек с нестандартной внешностью.

Ирина Горбачева

Девушка ворвалась в российский шоу-бизнес как вихрь. Сначала она играла в театре и снималась в непопулярных фильмах, но потом все изменилось. Наибольшую популярность она получила сначала в Instagram, где снимала короткие смешные ролики. Там она демонстрировала свое актерское мастерство широкой публике. Если как театральная актриса она уже получила признание, то карьера в кино для нее только начиналась. Больше всего наград она получила за главную женскую роль в фильме "Аритмия" , а потом снялась в популярных проектах "Я худею" "Громкая связь" . Сейчас она — настоящая любимица публики.

Нелли Уварова

@nelliuvarova_ru

Девушка стала знаменита как раз благодаря своей несуразной внешности. Уварова начала сниматься в кино с 1999 года, а потом заступила на службу в театр. Однако настоящая популярность пришла к ней вместе с сериалом "Не родись красивой", где она сыграла очаровательную дурнушку Катю Пушкареву. На эту роль ее взяли как раз благодаря ее внешности. До 2012 года она активно играла в кино, но потом оставила свою карьеру для того, чтобы заняться собственным благотворительным фондом "Наивно? Очень".

Олеся Железняк

Кадр из сериала "Моя прекрасная няня"