Почему перестала сниматься эстонская звезда

Видео рассказывает об Эве Киви, советской и эстонской актрисы, которая покоряла зрителей холодной прибалтийской красотой. На счету Эве всего три десятка работ, но их могло бы быть намного больше. С середины девяностых годов актрисы не появляется на экранах. Смотрите ролик и узнайте, какие сюрпризы преподнесла Киви её внешность и почему она рассталась с кинематографом.