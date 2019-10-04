Куда пропал актер фильма «В бой идут одни старики»

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Куда пропал актёр фильма «В бой идут одни старики» 

Рамблер 9 часов назад
Видео рассказывает об украинском и советском актёре Викторе Мирошниченко, славу которому принесла роль командира авиационного полка в военной картине «В бой идут одни старики» (1973). Сам Мирошниченко планировал снять в роли механика, поскольку во время службы в армии и сам был авиамехаником. Но режиссёр фильма Леонид Быков предложил актёру роль майора Ермакова и не прогадал: Мирошниченко идеально вписался в образ неспешного, но ответственного и заботливого командира.
Актеры , Видео , Виктор Мирошниченко , Леонид Быков
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