Куда пропал актер фильма «В бой идут одни старики»

Видео рассказывает об украинском и советском актёре Викторе Мирошниченко, славу которому принесла роль командира авиационного полка в военной картине «В бой идут одни старики» (1973). Сам Мирошниченко планировал снять в роли механика, поскольку во время службы в армии и сам был авиамехаником. Но режиссёр фильма Леонид Быков предложил актёру роль майора Ермакова и не прогадал: Мирошниченко идеально вписался в образ неспешного, но ответственного и заботливого командира.
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