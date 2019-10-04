Как звезда «Курьера» пережил перестройку 

Смотрите видео и узнайте о судьбе Фёдора Дунаевского, сыгравшего главную роль в фильме «Курьер» (1986). Фёдор рассказал, как он пережил перестроечные времена. Об этом времени артист вспомнил в связи с любопытным предложением депутатов Госдумы, которые задумались о создании новой льготной категории «жертвы перестройки». В неё могут войти люди, которым в 80-90-х годах было от 25 до 45 лет.
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Актеры , Видео , Курьер , Федор Дунаевский , Госдума
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