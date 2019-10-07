Оскорбленный мэтр закрыл дорогу Васильевой в кино 

Героиня видео — актриса Вера Васильева, которой 30 сентября исполнилось 94 года. Вторая же роль в кино сделала из Веры Кузьминичны звезду всесоюзного масштаба: в 1947 году она снялась в картине «Сказание о земле сибирской». Но после блистательного дебюта Васильева словно пропала с экранов, хотя в театре была востребована. Кто и за что закрыл артистке дорогу в кино?
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