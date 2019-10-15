Фильм «По семейным обстоятельствам» вышел на экраны в 1977 году. В нем приняли участие знаменитые актеры: Галина Польских, Евгений Евстигнеев, Анатолий Папанов, Евгений Стеблов, Марина Дюжева, Ролан Быков и другие. И наверняка все помнят эпизод, в котором герой Быкова, логопед, разговаривает с дочкой главных героев, Леночкой. Сцена и впрямь забавная и запоминающаяся. Но знает ли кто-то, как сложилась судьба юной актрисы? «Рамблер» узнал, сложилась ли актерская карьера Кати Васильковой, исполнившей эту роль.
Маленькую Катю взяли в фильм не «с улицы», как можно было бы предположить, девочка оказалась внучкой актрисы Зои Васильковой, которая и привела ее на съемочную площадку. Васильковой-старшей очень хотелось, чтобы внучка, как и она, стала актрисой. Увидев милую, смышленую девочку, которая не выговаривала букву «р», режиссер фильма Алексей Коренев сразу же утвердил ее на роль.
Маленькая Катя успешно справилась со своей ролью в фильме, но актрисой, как того хотела ее бабушка, в дальнейшем не стала. «По семейным обстоятельствам» остался единственным фильмом в ее жизни. Больше в кино Катя Василькова не снималась.
После школы девочка поступила на филологический факультет Московского педагогического института, после обучения устроилась на работу в туристическую фирму. О том, что не стала актрисой, Екатерина не жалеет.