Что стало с Леночкой из фильма «По семейным обстоятельствам»

Маленькую Катю взяли в фильм не «с улицы», как можно было бы предположить, девочка оказалась внучкой актрисы Зои Васильковой, которая и привела ее на съемочную площадку. Васильковой-старшей очень хотелось, чтобы внучка, как и она, стала актрисой. Увидев милую, смышленую девочку, которая не выговаривала букву «р», режиссер фильма Алексей Коренев сразу же утвердил ее на роль.

Маленькая Катя успешно справилась со своей ролью в фильме, но актрисой, как того хотела ее бабушка, в дальнейшем не стала. «По семейным обстоятельствам» остался единственным фильмом в ее жизни. Больше в кино Катя Василькова не снималась.

После школы девочка поступила на филологический факультет Московского педагогического института, после обучения устроилась на работу в туристическую фирму. О том, что не стала актрисой, Екатерина не жалеет.