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Какая актриса должна была сыграть Мэри Поппинс вместо Андрейченко 

Рамблер 10 часов назад
Владимир Валуцкий написал сценарий по мотивам сказочных повестей Памелы Трэверс про няню-волшебницу. Однако события были перенесены из тридцатых годов в восьмидесятые, герои и диалоги были также изменены, многие и вовсе отсутствуют. Например, в книгах у Бэнксов, кроме Джейн и Майкла, были еще близнецы Джон и Барбара, а также Аннабел. «Рамблер» расскажет историю создания популярного фильма.
Постановкой занялся мастер музыкального кино Леонид Квинихидзе, обогатив сюжет вокальными и танцевальными номерами. Их написали композитор Максим Дунаевский и поэт Наум Олев.
На главную роль режиссер пригласил Анастасию Вертинскую. Однако вскоре после начала съемок начались между актрисой и режиссером начались конфликты. Их представления об образе главной героини не совпали. Актриса посчитала Мэри слишком странной, ей не нравился и музыкальный материал.
Тогда Квинихидзе решил заменить исполнительницу. На роль идеальной няни пробовались многие, причем Андрейченко режиссер условие — она должна была радикально похудеть. Ведь актриса на тот момент была дамой с формами. И Наталья блестяще справилась, сбросив 15 кг. Так Андрейченко получила заветной роль. И только после этого Дунаевский признался, что писал композиции под Наталью, на которой тогда был женат.
Песни исполнила Татьяна Воронина, причем ее голос сильно отличался от голоса Андрейченко. Чтобы не менять певицу, актриса в фильме говорила более высоким голосом.
Образ мистера Эя намеренно сделали с намеком на знаменитого Джона Леннона. Поэтому на эту роль пригласили эстонского актера Лембита Ульфсака, хотя ее хотел сыграть Александр Абдулов. Режиссер решил, что Ульфсак больше похож на типичного англичанина со странностями.
Злую няню мисс Эндрю сыграл Олег Табаков, который подсмотрел некоторые манеры и черты у собственной тещи. Режиссер посчитал образ мисс Эндрю слишком омерзительным для любой актрисы. Для няни искали британский автомобиль «Астон Мартин», но удалось найти только «Мерседес».
У Леонида Александровича были строгие требования к детям на роль Джейн и Майкла — музыклаьный слух, пластичность и выносливость. В итоге Джейн сыграла племянница Майи Плисецкой юная балерина Аня, а Майкла — отпрыск династии скульпторов Филипп Рукавишников.
Улицу Вишневую с прудом, беседкой и аллеями построили в павильонах «Мосфильма».
Комментарии3
Актеры , Видео , Владимир Валуцкий , Леонид Квинихидзе , Филипп Рукавишников , Анастасия Вертинская , Джон Леннон , Лембит Ульфсак , Майя Плисецкая , Максим Дунаевский , Татьяна Воронина , Олег Табаков
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