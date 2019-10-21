Какая актриса должна была сыграть Мэри Поппинс вместо Андрейченко

Владимир Валуцкий написал сценарий по мотивам сказочных повестей Памелы Трэверс про няню-волшебницу. Однако события были перенесены из тридцатых годов в восьмидесятые, герои и диалоги были также изменены, многие и вовсе отсутствуют. Например, в книгах у Бэнксов, кроме Джейн и Майкла, были еще близнецы Джон и Барбара, а также Аннабел. «Рамблер» расскажет историю создания популярного фильма.

Постановкой занялся мастер музыкального кино Леонид Квинихидзе , обогатив сюжет вокальными и танцевальными номерами. Их написали композитор Максим Дунаевский и поэт Наум Олев.

На главную роль режиссер пригласил Анастасию Вертинскую . Однако вскоре после начала съемок начались между актрисой и режиссером начались конфликты. Их представления об образе главной героини не совпали. Актриса посчитала Мэри слишком странной, ей не нравился и музыкальный материал.

Тогда Квинихидзе решил заменить исполнительницу. На роль идеальной няни пробовались многие, причем Андрейченко режиссер условие — она должна была радикально похудеть. Ведь актриса на тот момент была дамой с формами. И Наталья блестяще справилась, сбросив 15 кг. Так Андрейченко получила заветной роль. И только после этого Дунаевский признался, что писал композиции под Наталью, на которой тогда был женат.

Песни исполнила Татьяна Воронина , причем ее голос сильно отличался от голоса Андрейченко. Чтобы не менять певицу, актриса в фильме говорила более высоким голосом.

Образ мистера Эя намеренно сделали с намеком на знаменитого Джона Леннона . Поэтому на эту роль пригласили эстонского актера Лембита Ульфсака , хотя ее хотел сыграть Александр Абдулов. Режиссер решил, что Ульфсак больше похож на типичного англичанина со странностями.

Злую няню мисс Эндрю сыграл Олег Табаков , который подсмотрел некоторые манеры и черты у собственной тещи. Режиссер посчитал образ мисс Эндрю слишком омерзительным для любой актрисы. Для няни искали британский автомобиль «Астон Мартин», но удалось найти только «Мерседес».

У Леонида Александровича были строгие требования к детям на роль Джейн и Майкла — музыклаьный слух, пластичность и выносливость. В итоге Джейн сыграла племянница Майи Плисецкой юная балерина Аня, а Майкла — отпрыск династии скульпторов Филипп Рукавишников

Улицу Вишневую с прудом, беседкой и аллеями построили в павильонах «Мосфильма».