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Как фанаты спасли карьеру Джонни Деппа 

Рамблер 2 часа назад
Как фанаты спасли карьеру Джонни Деппа
Фото: globallookpress.com
У одного из самых ярких актеров Голливуда красавчика Джонни Деппа не всегда все было радужно и безоблачно. Так, его карьера однажды оказалась на грани краха.
Случилось все, как водится, из-за женщин. Точнее, как выяснил "Рамблер", из-за одной женщины, с которой у главного пирата кинематографа случились отношения и даже брак.
Так, болезненная любовь Деппа и молодой актрисы-биссексуалки Эмбер Херд. Именно с ней Джонни закрутил роман, когда расстался с Ванессой Паради после 14 лет отношений.
Сногшибательная блондинка вскружила голову опытному "Безумному шляпнику", но держала его на коротком поводке. Многие считали, что Эмбер лишь позволяла Деппу себя любить и манипулировала им, угрожая расставанием., Именно так ей удалось получить заветное предложение руки и сердца.
Актер тратил на новую жену огромные суммы, старался угодить ей и с трудом (серьезными вложениями) возвращал свою взбалмошную блондинку после каждого ухода. Причем она зачастую уходила к женщинам.
Причем любовь Деппа сделала Херд знаменитой и помогла получить заветные контракты от журналов и киностудий, а вот на Джонни отношения влияли пагубно. Коллеги и пресса заметили, что актер стал хуже выглядетть, набрал лишний вес, вернулся к вредным привычкам и начал на нервах срывать съемки.
Это все продолжалось 15 месяцев, пока Херд не подала на развод, потребовав ежемесячные алименты в 50 тысяч долларов. Такие алименты ей получить не удалось и девушка решила испольовать "козырь", обвинив Деппа в домашнем насилии.
Как известно, американская публика крайне негативно воспринимает любые намеки о домашнем насилии или рукоприкладстве в отношении женщин.
Обычно пресса моментально подхватывает слухи о тирании и начинает порицать обвиненную звезду на каждом шагу, припоминая ему все грехи. Естесственно, что такая новость разрушила бы карьеру даже самого любимого актера, отвернув от него миллионы фанатов.
Но только вот капитан Джек Воробей каким-то чудом избежал подобной участи. Вместо ожидаемых обвинений на актера обрушилась колоссальная поддержка. Деппа поддержали коллеги, кинокомпании, друзья и, самое главное, фанаты.
Зрители не "съели" суперзвезду, а буквально вытащили его из приближающегося краха и депрессии, ведь в момент разрыва с Херд у него еще и умерла мать.
Фанаты в один голос высказывались в поддержку актера, в Сети публиковали целые меморандумы о том, что Депп не виновен, а Херд просто строит из себя жертву. Никто не закидывал Джонни помидорами и не писал о том, что он оказался тираном. И это помогло.
После тяжелых месяцев развода, переживаний смерти матери и громкого скандала он вернулся к публике.
«Я здесь только по одной причине, — сказал он на церемонии вручения престижной премии. — Из-за вас мои зрители, что были со мной в радости и беде», — признался актер, когда впервые после скандала вышел на публику.
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Теги:
Актеры , Джонни Депп , Ванесса Паради
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