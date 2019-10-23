Почему звезда гайдаевских фильмов ушел молодым 

Видео рассказывает об актёре Анатолии Калабулине, украсившим эпизод комедии Леонида Гайдая «Иван Василевич меняет профессию» (1973). Позже Анатолий снимался в других фильмах Гайдая, но всегда только в эпизодических ролях. Всего на его счету 12 картин, но режиссёры так и не смогли полностью раскрыть комедийный дар актёра. Он ушёл из жизни в 1981 году, когда ему было всего 43. Смотрите ролик и узнайте подробности жизни Анатолия Калабулина.
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