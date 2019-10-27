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Легендарные роли, прославившие советских актеров 

Рамблер 2 часа назад
Иногда случается так, что всего одна роль или даже фраза делает актера узнаваемым. В некоторых случаях этот образ "приклеивается" к нему навсегда, поэтому никто не знает, хорошо это или плохо. С другой стороны, человек становится популярным и узнаваемым в народе. "Рамблер" собрал легендарные роли советских актеров.

Александр Демьяненко, "Операция "Ы" и другие приключения"

В 1965 году вышел фильм, который принес артисту народную славу. Леонид Гайдай сразу утвердил Демьяненко на роль, так как он посчитал, что мужчина идеально подходит для этого персонажа. Сам актер говорил, что играть ему было легко, так как в жизни он очень похож на своего героя. Однако из-за такой яркой роли к Демьяненко "приклеилось" клеймо Шурика. Другие режиссеры не хотели брать ее на роль, так как этот образ невозможно было развеять. Предложений было совсем мало, а потом и вовсе не стало. Несмотря на трудности Демьяненко нашел альтернативу и стал знаменитым актером дубляжа.

Светлана Светличная, "Бриллиантовая рука"

Кадр из фильма "Бриллиантовая рука"
Актриса играла во многих известных фильмах. Среди них — "Семнадцать мгновений весны" и "Место встречи изменить нельзя". Однако ее фраза в "Бриллиантовой руке" стала крылатой и очень узнаваемой. "Невиноватая я, он сам пришел", — с 1969 года актрису узнают именно по этому выражению. Интересно, что для пикантности образа Леонид Гайдай предложил подложить в ее бюстгальтер пенопласт, но образ Анны Сергеевны больше заполнился зрителям талантливым исполнением актрисы.

Фаина Раневская, "Подкидыш"

Кадр из фильма "Подкидыш"
Почти во всех фильмах актриса играла роли второго плана, но благодаря актерскому мастерству смогла стать знаменитой и получить народную славу. Лишь однажды она была в главной роли в фильме "Мечта". Однако, ее крылатая фраза прозвучала не в этом фильме. Самой яркой ролью стала Ляля в "Подкидыше". Сама Раневская позже признавалась, что ненавидит фразу "Муля, не нервируй меня!", так как она стала нарицательным именем для актрисы. Даже Брежнев, когда вручал женщине премию, назвал ее этим выражением, но потом извинился.
Комментарии1 
Теги:
Актеры , Видео , Место встречи изменить нельзя , Подкидыш , Семнадцать мгновений весны , Бриллиантовая рука , Александр Демьяненко , Фаина Раневская , Светлана Светличная , Леонид Гайдай
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