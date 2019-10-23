Актеры «Назад в будущее» спустя 30 лет

Что стало с актерами «Назад в будущее» спустя 30 лет

С момента выхода последней части серии фильмов про путешествия во времени прошло около 30 лет. «Рамблер» расскажет, как сложилась жизнь главных героев трилогии «Назад в будущее»

Майкл Джей Фокс

Майкл исполнил роль подростка Марти Макфлая, по которой его узнают до сих пор. Картина «Назад в будущее» стала третьей в его фильмографии.

Последней его весомой работой в кино стал фильм «Страшилы» (1996). В дальнейшем его можно было увидеть лишь в сериалах и эпизодических ролях в фильмах.

В 2013 году Майкл запустил собственный сериал «Шоу Майкла Джея Фокса», где играл самого себя. Сериал был о жизни актера, в том числе о болезни Паркинсона, которую обнаружили у него в 1991 году.

Кадр из фильма «Назад в будущее», globallookpress.com

На радость фанатам трилогии, в октябре 2015 года Майкл Фокс и Кристофер Ллойд появились в образе своих персонажей на шоу Джимми Киммела . Ведь, для тех, кто помнит, Марти с доктором прилетели в будущее именно 21 октября 2015 года во второй части «Назад в будущее».

Сейчас актеру 58 лет. Он женат на актрисе Трэйси Поллан , пара воспитывает четверых детей.

Кристофер Ллойд

На момент выхода первой части «Назад в будущее» за спиной актера уже было много проектов с его участием. Но все его запомнили именно по роли доктора Эмметта Брауна.

Кадр из фильма «Назад в будущее», globallookpress.com

Несмотря на свой 81-летний возраст, Кристофер Ллойд до сих пор продолжает активно сниматься в кино.

Кристофер был женат четыре раза, детей нет.