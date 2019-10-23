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Что стало с актерами «Назад в будущее» спустя 30 лет 

Рамблер 31 минуту назад
Актеры «Назад в будущее» спустя 30 лет
Фото: Кадр из фильма «Назад в будущее 2»
С момента выхода последней части серии фильмов про путешествия во времени прошло около 30 лет. «Рамблер» расскажет, как сложилась жизнь главных героев трилогии «Назад в будущее».

Майкл Джей Фокс

Майкл исполнил роль подростка Марти Макфлая, по которой его узнают до сих пор. Картина «Назад в будущее» стала третьей в его фильмографии.
Последней его весомой работой в кино стал фильм «Страшилы» (1996). В дальнейшем его можно было увидеть лишь в сериалах и эпизодических ролях в фильмах.
В 2013 году Майкл запустил собственный сериал «Шоу Майкла Джея Фокса», где играл самого себя. Сериал был о жизни актера, в том числе о болезни Паркинсона, которую обнаружили у него в 1991 году.
Кадр из фильма «Назад в будущее», globallookpress.com
На радость фанатам трилогии, в октябре 2015 года Майкл Фокс и Кристофер Ллойд появились в образе своих персонажей на шоу Джимми Киммела. Ведь, для тех, кто помнит, Марти с доктором прилетели в будущее именно 21 октября 2015 года во второй части «Назад в будущее».
Сейчас актеру 58 лет. Он женат на актрисе Трэйси Поллан, пара воспитывает четверых детей.

Кристофер Ллойд

На момент выхода первой части «Назад в будущее» за спиной актера уже было много проектов с его участием. Но все его запомнили именно по роли доктора Эмметта Брауна.
После громкого успеха проекта «Назада в будущее» карьера актера стремительно росла. Вы также можете помнить актера по ролям судьи Рок в фильме «Кто подставил кролика Роджера» и Фестера Аддамса в фильме «Семейка Аддамс».
Кадр из фильма «Назад в будущее», globallookpress.com
Несмотря на свой 81-летний возраст, Кристофер Ллойд до сих пор продолжает активно сниматься в кино.
Кристофер был женат четыре раза, детей нет.
Как изменились актеры из сериала «Солдаты»
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