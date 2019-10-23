Почему Леонид Куравлев стал затворником 

Герой видео — советский и российский актёр Леонид Куравлёв, на счету которого десятки ролей в отечественной киноклассике. Куравлёву в начале октября исполнилось 83 года, и в последнее время его почти не видно в кино и на телевидении. Дело в том, что в 2012 году ушла из жизни его супруга, с которой Леонид прожил больше полувека. Они познакомились ещё школьниками и полюбили друг друга навсегда. Уход жены стал настоящей трагедией для Куравлёва, после похорон он замкнулся и редко общается с окружающими. Что сейчас происходит в жизни любимого артиста, узнайте из ролика.
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