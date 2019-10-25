Как сейчас выглядят 7 красоток из «Гарри Поттера»

8 лет прошло с выхода последнего фильма о приключениях Гарри Поттера и его друзей. Юные актеры выросли и отправились покорять взрослый кинематограф. У кого-то это получилось лучше, у кого-то хуже, некоторые и вовсе выбрали иную сферу деятельности. Редакция «Рамблера» вспомнила самых привлекательных девушек франшизы.

Эмма Уотсон

Самая успешная «выпускница» франшизы, Эмма активно снимается в кино. И хотя Гермиона Грейнджер сделала ее знаменитой, актриса не хочет ассоциироваться только с одной ролью. Не все проекты Эммы одинаково успешны, но девушка не боится экспериментировать в разных жанрах. В декабре 2019 года в прокат выходит новый фильм с Уотсон «Маленькие женщины» , где Эмма сыграла одну из главных ролей. Актриса — убежденная феминистка. Что до личной жизни, то ходят слухи о романе Эммы с музыкантом и актером Кордом Оверстритом.

Бонни Райт

Она сыграла возлюбленную и жену Гарри Поттера Джинни Уизли. Ее родители владеют ювелирной компанией. После окончания франшизы Бонни приняла участие еще в нескольких проектах, однако в 2015 году заявила, что завершает актерскую карьеру, чтобы посвятить себя режиссуре. Девушка основала собственную медиакомпанию BonBonLumiere, которая занимается созданием короткометражек, рекламы и клипов.

Клеманс Поэзи

Известная фанатам франшизы как участница Турнира трех волшебников Флер Делакур, Клеманс регулярно появляется на экранах. Среди ее достижений — Наташа Ростова, Мария Стюарт и королева Изабелла. В 2020 году выйдет фильм Кристофера Нолана «Довод», где Поэзи также сыграла одну из ролей. В 2016 году Клеманс стала матерью.

Кэти Лю Льюнг

Сыграла первую любовь Гарри Поттера, студентку Когтеврана Чжоу Чанг. Девушка родилась в обеспеченной семье, ее отец — бизнесмен, владелец ресторана, универмага и гостиницы. Кэти окончила «Университет искусств» в Лондон, профессионально играет на фортепиано. Она сыграла в классической постановке Шекспира «Сон в летнюю ночь» и продолжает свою экранную карьеру. В 2019 году с ее участием вышел сериал «Химерика», в 2018 — «Незнакомцы»

Эванна Линч

Исполнительницы роли Луны Лавгуд в настоящее время активно пропагандирует веганство, ЗОЖ и занимается защитой прав животных. После завершения франшизы других значительных ролей в ее карьере пока нет.

Афшан Азад

Бенгальская актриса сыграла Падму Патил в 4 фильмах франшизы. Однако в настоящее время оставила мир кино и занимается модельной карьерой. Афшан пережила нелегкие времена. Ее отец и старший брат регулярно избивали девушку из-за ее романа с индусом — сама Афшан мусульманка. Несмотря на это, ей все же удалось выйти замуж за своего избранника Набила Кази.

Скарлетт Бирн