В каком фильме Александр Петров и Данила Козловский снялись вместе

В далеком 2013 году, когда карьера Александра Петрова только начиналась, а Данилы Козловского набирала обороты, на экраны страны вышел фильм «Привычка расставаться» о девушке, которая не может найти свою любовь.

Кадр из фильма «Привычка расставаться»

Ева, героиня Алены Константиновой , встречает свою первую любовь, с которой она какое-то время была счастлива. Позже она понимает, что ей чего-то не хватает, и она отправляется на поиски любви на всю жизнь. На пути ей встречаются рок-музыкант, бизнесмен, итальянский повар и многие другие. Но свою любовь, в конечном итоге, она находит в человеке, который ее спас и увез в Антарктиду.

Кадр из фильма «Привычка расставаться»

В общем эпизоде актеры, к сожалению, не появились. Но интересно, что Александр Петров сыграл первую любовь героини Алены Константиновой, а Данила Козловский — последнюю.