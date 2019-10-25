Какой была жизнь Валерия Носика

Видео рассказывает об актёре Валерии Носике , которому большей частью доставались роли второстепенные. В основном Валерий играл персонажей недалёких, но добродушных, часто снимался в комедиях. В жизни он был человеком мягким и отзывчивым и охотно помогал людям. Младший брат Валерия Владимир тоже стал актёром, а продолжил династию сын Александр, появившийся в 1971 году в семье Валерия Носика и актрисы Мари Стерниковой. Увы, Валерий прожил недолгую жизнь: он скончался в 54 года, оставив после себя почти сотню киноработ и два десятка ролей в театре. Подробности жизни артиста — в ролике. Ранее «Рамблер» рассказывал, почему спился сын Смоктуновского