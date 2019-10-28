Как сложилась жизнь актеров фильма «Семейки Аддамс»

На этой неделе в кинотеатрах стартует показ анимационного фильма «Семейка Аддамс» , основанного на комиксах Чарльза Аддамса. По этому случаю «Рамблер» расскажет, как сложилась жизнь актеров легендарного фильма.

Анжелика Хьюстон (Мортиша Аддамс)

До роли в знаменитом фильме, актриса играла только героев второго плана. И за одну из таких ролей она получила премию «Оскар» . После успеха фильма «Семейка Аддамс» Анжелику Хьюстон стали активно приглашать на съемки в различные проекты. Актриса до сих пор продолжает сниматься в кино. Одна из последних картин с ее участием — «Джон Уик 3»

Рауль Хулиа (Гомес Аддамс)

Рауль Хулиа исполнил роль Гомеса Аддамса. В 1994 году, после отравления суши, ему поставили диагноз — рак желудка. Несмотря на болезнь, актер продолжал сниматься в кино. Но в конце октября Рауля доставили в госпиталь с резкими болями в животе. В больнице он пережил инсульт и впал в кому, из которой так и не выбрался. 24 октября 1994 года актер скончался. Последняя работа с его участием — «И спустился ворон». За роль в «Огненном сезоне» Рауль посмертно награжден премиями «Золотой глобус» и «Оскар».

Джимми Уоркмэн (Пагсли Аддамс)

Джимми Уоркмэн сыграл сына Мортиши и Гомеса Аддамс. Роль Пагсли стала его первой и последней большой ролью в кино. Его актерская карьера так и не сложилась. После участия в фильме «Семейка Аддамс», Джимми снимался только в эпизодических ролях. Актер несколько раз уходил из кинематографа, но потом снова возвращался. Последняя роль в кино была в фильме «Контроль Популяции» в 2011 году.

Кристина Риччи (Уэнздей Аддамс)

Дочь Мортиши и Гомеса Аддамс — Уэнздей. Дебют в большом кино актрисы Кристины Риччи состоялся в фильме «Русалки» с певицей Шер в главной роли. Но большая популярность и любовь зрителей пришли после участия в картине «Семейка Аддамс». После этого проекта Кристина снялась во многих фильмах и продолжает делать это до сих пор.