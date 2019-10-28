Как звезда «Кортика» стал криминальным авторитетом 

Герой видео — юный актёр Сергей Шевкуненко, который превратился в криминального авторитета. Сергей стал невероятно знаменит после выхода картин «Кортик» (1972) и «Бронзовая птица» (1973). В них он сыграл образцового пионера, который помогает раскрыть преступления. А вот в жизни Сергей оказался по ту сторону закона. Ещё в детстве за ним числились правонарушения, в 16 лет он впервые попал в специальное ПТУ, в ещё через год получил первый тюремный срок. Как сложилась жизнь Шевкуненко, рассказывает ролик.
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