Катастрофические роли хороших актеров

Смотрите видео и узнайте о самых плохих ролях, когда-либо сыгранных актёрами. Увы, оказаться в такой ситуации может не только начинающий артист, но и признанная звезда. И нередко одна плохая роль перечёркивает всё, что сделал исполнитель раньше, и ставит крест на его карьере. Так, София Коппола, снявшись в криминальной драме «Крёстный отец-3», получила массу негативных отзывов о своей работе. Её игра разочаровала не только критиков, но и обычных зрителей, да и сам фильм только проиграл от присутствия дочери режиссёра на экране. После этого София завязала с актёрством и пересела в режиссёрское кресло, где и преуспела. Ролик рассказывает о других ролях, негативно сказавшись на репутации актёров.