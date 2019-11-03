Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Малефисента: Владычица тьмы
Малефисента: Владычица тьмы
Приключение, Фэнтези, Семейный
Купить билет
Семейка Аддамс
Семейка Аддамс
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Терминатор: Темные судьбы
Терминатор: Темные судьбы
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Текст
Текст
Триллер, Драма
Купить билет
Верность
Верность
Драма
Купить билет
Джокер
Джокер
Триллер, Драма, Криминальный
Купить билет
Эверест
Эверест
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Zомбилэнд: Контрольный выстрел
Zомбилэнд: Контрольный выстрел
Комедия, Ужасы
Купить билет
Робо
Робо
Приключение, Фантастика, Семейный
Купить билет
Дитя погоды
Дитя погоды
Мультфильм, Фэнтези, Драма
Купить билет
Алла Пугачёва. Тот самый концерт
Алла Пугачёва. Тот самый концерт
Документальный, Музыкальный
Купить билет
Француз
Француз
Драма
Купить билет
Дождливый день в Нью-Йорке
Дождливый день в Нью-Йорке
Комедия, Мелодрама
Купить билет
Урфин Джюс возвращается
Урфин Джюс возвращается
Мультфильм, Приключение, Семейный
Купить билет
Щенячий Патруль: Мегащенки и Нелла, отважная принцесса
Щенячий Патруль: Мегащенки и Нелла, отважная принцесса
Мультфильм
Купить билет
Арахисовый Сокол
Арахисовый Сокол
Приключение, Комедия, Драма
Купить билет
МУЛЬТ в кино. Выпуск № 105. Зима близко!
МУЛЬТ в кино. Выпуск № 105. Зима близко!
Мультфильм
Купить билет
Сельма в Городе Призраков
Сельма в Городе Призраков
Мультфильм, Фэнтези, Семейный
Купить билет
Гемини
Гемини
Боевик, Триллер, Фантастика
Купить билет
Однажды в... Голливуде
Однажды в... Голливуде
Трагикомедия
Купить билет

Как сложилась судьба актеров фильма «Джуманджи» 

Рамблер 4 часа назад
Как сложилась судьба актеров фильма «Джуманджи»
Фото: Кадр из фильма «Джуманджи»
С момента выхода на экраны фильма «Джуманджи» прошло почти 25 лет. «Рамблер» предлагает вспомнить актеров знаменитой картины.

Брэдли Пирс

После успеха фильма «Джуманджи», актер снялся во многих картинах и сериалах, но широкую известность получил как актер озвучивания. Его голосом говорят герои мультфильмов и видеоигр.
В 2005 году Брэдли женился на Шери Мари Холмс, в браке родились двое сыновей. Сейчас Брэдли Пирс работает барменом и ресторанным консультантом, при этом иногда снимается в кино и озвучивает персонажей в других проектах.

Кирстен Данст

Еще до фильма «Джуманджи» у Кирстен была успешная карьера актрисы, а эта картина принесла ей новую волну популярности. Вы наверняка видели ее фильме «Человек-паук» (2002) в роли девушки Питера Паркера.
В 2017 году Данст обручилась с актером Джесси Племонсом. У пары есть сын — Эннис Говард Племонс. Сейчас Кирстен Данст редко можно увидеть в кино.

Бонни Хант

За всю карьеру актрисы, у нее почти не было больших ролей в кино. В последнее время Бонни можно встретить только по ту сторону экрана в роли актрисы озвучивания.
Сейчас Бонни Хант не замужем, она является почетным членом совета фонда, который занимается исследованием миеломной болезни.

Робин Уильямс

Робин Уильямс вошел в историю кинематографа как один из величайших актеров мира. За спиной Робина около 100 картин с его участием, среди них «Ночь в музее», «Большая свадьба», «Дворецкий» и много других.
Актер был женат трижды, от браков у него два сына и дочь. 11 августа 2014 года актер покончил жизнь самоубийством.
Видео дня. Какие эротические сцены вырезали из «Москва слезам не верит»
Комментарии 
Теги:
Актеры , Джуманджи , Большая свадьба , Дворецкий , Человек-Паук , Ночь в музее , Робин Уильямс , Брэдли Пирс
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы самые популярные актеры
Названы самые популярные актеры
Тарантино выбрал лучший фильм и всех удивил
Тарантино выбрал лучший фильм и всех удивил 1
Почему Антонио Бандерас раскритиковал русское шоу
Почему Антонио Бандерас раскритиковал русское шоу
Как погибали актеры из «Бандитского Петербурга»
Как погибали актеры из «Бандитского Петербурга» 32
7 ожидаемых премьер 2020 года
7 ожидаемых премьер 2020 года
Видео
Энистон сообщила о воссоединении «Друзей»
01:01
Энистон сообщила о воссоединении «Друзей»
Фильмы
Фокусник рассмешил судей на шоу талантов
01:00
Фокусник рассмешил судей на шоу талантов
ТВ
Как погибали актеры из «Бандитского Петербурга»
02:23
Как погибали актеры из «Бандитского Петербурга»
Сериалы
Финал новых «Звездных войн» «слили» в Сеть
03:20
Финал новых «Звездных войн» «слили» в Сеть
Фильмы
Фильмы для поклонников романтических историй
10:29
Фильмы для поклонников романтических историй
Фильмы
Лучшие роли Евгения Леонова
44:07
Лучшие роли Евгения Леонова
Актеры
Что стало со звездой «Соляриса»
02:59
Что стало со звездой «Соляриса»
Актеры
Куда пропала «Яринка» из «Свадьбы в Малиновке»
04:22
Куда пропала «Яринка» из «Свадьбы в Малиновке»
Актеры
Самые красивые пары советского кинематографа
09:48
Самые красивые пары советского кинематографа
Актеры
Где теперь актеры из сериала «Возвращение в Эдем»
08:42
Где теперь актеры из сериала «Возвращение в Эдем»
Сериалы Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение