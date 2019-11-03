Как сложилась судьба актеров фильма «Джуманджи» 

С момента выхода на экраны фильма «Джуманджи» прошло почти 25 лет. «Рамблер» предлагает вспомнить актеров знаменитой картины.
Брэдли Пирс
После успеха фильма «Джуманджи», актер снялся во многих картинах и сериалах, но широкую известность получил как актер озвучивания. Его голосом говорят герои мультфильмов и видеоигр.
В 2005 году Брэдли женился на Шери Мари Холмс, в браке родились двое сыновей. Сейчас Брэдли Пирс работает барменом и ресторанным консультантом, при этом иногда снимается в кино и озвучивает персонажей в других проектах.
Кирстен Данст
Еще до фильма «Джуманджи» у Кирстен была успешная карьера актрисы, а эта картина принесла ей новую волну популярности. Вы наверняка видели ее фильме «Человек-паук» (2002) в роли девушки Питера Паркера.
В 2017 году Данст обручилась с актером Джесси Племонсом. У пары есть сын — Эннис Говард Племонс. Сейчас Кирстен Данст редко можно увидеть в кино.
Бонни Хант
За всю карьеру актрисы, у нее почти не было больших ролей в кино. В последнее время Бонни можно встретить только по ту сторону экрана в роли актрисы озвучивания.
Сейчас Бонни Хант не замужем, она является почетным членом совета фонда, который занимается исследованием миеломной болезни.
Робин Уильямс
Робин Уильямс вошел в историю кинематографа как один из величайших актеров мира. За спиной Робина около 100 картин с его участием, среди них «Ночь в музее», «Большая свадьба», «Дворецкий» и много других.
Актер был женат трижды, от браков у него два сына и дочь. 11 августа 2014 года актер покончил жизнь самоубийством.