За что сидел советский актер Георгий Жженов

Георгий Жженов был выдающимся советским актером, который смог стать популярным, несмотря на свое финансовое положение. Однако слава далась ему нелегко: во время репрессий он был дважды осужден.

Будущий актер родился в Ленинграде. Его семья жила очень бедно, а отец был булочником. Сначала юношу привлекали точные науки, но после учебы он решил пойти в цирковое училище. Тогда же он начал выступать в Ленинградском цирке. На арене его заметил режиссер и Жженов получил свою первую главную роль в фильме "Ошибка героя". Актер понял, что ему нужно образование и поступил в театральное. Во время учебы он успел сняться в нескольких фильмах, в том числе и в "Чапаеве".

Обвинение в шпионаже

В 1934 году в Ленинграде убили Сергея Кирова , а брат Жженова должен был участвовать в траурной процессии. Он не пришел, так как у него не было обуви для того, чтобы провести несколько часов на морозе. Это расценили как вражду против Советской власти. За этот проступок он получил семь лет, а всю его семью выселили из города. За актера вступились влиятельные друзья и коллеги, поэтому ему разрешили остаться.

Однако вскоре и актера обвинили в шпионаже. Он ехал на поезде вместе с группой актеров, где разговорился с попутчиком — дипломатом из США. Об этом узнали и дали пять лет лагерей за шпионаж. Его отправили на Колыму, где работал диспетчером и шофером. Даже в заключении он продолжал играть. Он выступал в Магаданском музыкально-драматическом театре им. М. Горького.

wikipedia.org

Ссылка в Норильск

На протяжении четырех лет актер работал на Свердловской киностудии. В 1949 году Жженова приговорили к ссылке в Норильск. Там он устроился на службу в драматический театр имени Маяковского. В Норильске он наконец женился, у супругов родился ребенок.