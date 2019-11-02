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За что сидел советский актер Георгий Жженов 

Рамблер 4 часа назад
За что сидел советский актер Георгий Жженов
Фото: Кадр из фильма "Чапаев"
Георгий Жженов был выдающимся советским актером, который смог стать популярным, несмотря на свое финансовое положение. Однако слава далась ему нелегко: во время репрессий он был дважды осужден.
Будущий актер родился в Ленинграде. Его семья жила очень бедно, а отец был булочником. Сначала юношу привлекали точные науки, но после учебы он решил пойти в цирковое училище. Тогда же он начал выступать в Ленинградском цирке. На арене его заметил режиссер и Жженов получил свою первую главную роль в фильме "Ошибка героя". Актер понял, что ему нужно образование и поступил в театральное. Во время учебы он успел сняться в нескольких фильмах, в том числе и в "Чапаеве".

Обвинение в шпионаже

В 1934 году в Ленинграде убили Сергея Кирова, а брат Жженова должен был участвовать в траурной процессии. Он не пришел, так как у него не было обуви для того, чтобы провести несколько часов на морозе. Это расценили как вражду против Советской власти. За этот проступок он получил семь лет, а всю его семью выселили из города. За актера вступились влиятельные друзья и коллеги, поэтому ему разрешили остаться.
Однако вскоре и актера обвинили в шпионаже. Он ехал на поезде вместе с группой актеров, где разговорился с попутчиком — дипломатом из США. Об этом узнали и дали пять лет лагерей за шпионаж. Его отправили на Колыму, где работал диспетчером и шофером. Даже в заключении он продолжал играть. Он выступал в Магаданском музыкально-драматическом театре им. М. Горького.
wikipedia.org

Ссылка в Норильск

На протяжении четырех лет актер работал на Свердловской киностудии. В 1949 году Жженова приговорили к ссылке в Норильск. Там он устроился на службу в драматический театр имени Маяковского. В Норильске он наконец женился, у супругов родился ребенок.
Жженов вернулся в Ленинград только в 1955 году, когда его реабилитировали. Там он продолжил свою карьеру: играл в областном театре, а потом вернулся на "Ленфильм".
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Комментарии1 
Редактор:  Елизавета Назарова
Теги:
Актеры , Чапаев , Сергей Киров , Георгий Жженов , Ленфильм
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