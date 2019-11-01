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Лучшие роли Евгения Леонова 

Рамблер 37 минут назад
Герой видео — актёр Евгений Леонов. Он скончался в 1994 году, но до сих пор входит в число главных любимцев публики. Леонов не был ни красавцем, ни обладателем героической внешности, но зритель ему бесконечно доверял. На счету артиста десятки ролей в кино, и все они положительные или комические, потому что представить Леонова в роли бандита невозможно. Кроме того, Евгений Павлович был и театральной легендой и истинной звездой театра Ленком, спектакли с его участием неизменно шли с аншлагами. Смотрите ролик и узнайте о лучших ролях настоящего народного артиста.
Ранее «Рамблер» вспомнил о легендарных ролях, прославивших советских актёров. 
Теги:
Актеры , Видео , Фильмы , Евгений Леонов
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