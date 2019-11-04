Самые востребованные российские дети-актеры 

На российских телеэкранах появляется все больше талантливых детей-актеров. «Рамблер» расскажет о самых востребованных, которых, как нам кажется, ждет большое будущее.
Марта Тимофеева
Марта растет в творческой семье. Мама — балерина Большого театра, а папа — музыкант военного оркестра. За спиной этой юной звезды около полусотни картин с ее участием. Среди них такие значимые фильмы и сериалы, как «Гоголь. Вий», «Время первых», «Психологини» и «Звоните ДиКаприо».
Кадр из фильма «Гоголь. Вий»
Ее фильмографии могут позавидовать даже самые большие звезды кинематографа. Сейчас ходят слухи о новых ролях в Америке.
Даниил Муравьев-Изотов
Даниил тоже родился в творческой семье. Его мама — продюсер, агент и режиссер, а дедушка — кинорежиссер, сценарист и актер. Дебют Даниила в большом кино состоялся в фильме «Елки».
Помимо этого в фильмографии юного актера есть такие картины, как «Викинг», «Пиковая дама: Зазеркалье», а также фильм 2019 года «Робо» с Даниилом в главной роли.
Арсений Сидоров
У Арсения меньше картин, чем у его коллег по цеху, но этот белокурый парень уже успел зарекомендовать себя как талантливого актера.
@arsenysidorov
Помимо ролей в кино, в послужном списке Арсения роли озвучивания во многих проектах, модельные показы, а также театральные работы. Мама актера работает в благотворительном фонде «Подари жизнь».