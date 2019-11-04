Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Малефисента: Владычица тьмы
Малефисента: Владычица тьмы
Приключение, Фэнтези, Семейный
Купить билет
Семейка Аддамс
Семейка Аддамс
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Терминатор: Темные судьбы
Терминатор: Темные судьбы
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Текст
Текст
Триллер, Драма
Купить билет
Верность
Верность
Драма
Купить билет
Джокер
Джокер
Триллер, Драма, Криминальный
Купить билет
Эверест
Эверест
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Zомбилэнд: Контрольный выстрел
Zомбилэнд: Контрольный выстрел
Комедия, Ужасы
Купить билет
Дитя погоды
Дитя погоды
Мультфильм, Фэнтези, Драма
Купить билет
Робо
Робо
Приключение, Фантастика, Семейный
Купить билет
Дождливый день в Нью-Йорке
Дождливый день в Нью-Йорке
Комедия, Мелодрама
Купить билет
Француз
Француз
Драма
Купить билет
Алла Пугачёва. Тот самый концерт
Алла Пугачёва. Тот самый концерт
Документальный, Музыкальный
Купить билет
Урфин Джюс возвращается
Урфин Джюс возвращается
Мультфильм, Приключение, Семейный
Купить билет
Щенячий Патруль: Мегащенки и Нелла, отважная принцесса
Щенячий Патруль: Мегащенки и Нелла, отважная принцесса
Мультфильм
Купить билет
Арахисовый Сокол
Арахисовый Сокол
Приключение, Комедия, Драма
Купить билет
Гемини
Гемини
Боевик, Триллер, Фантастика
Купить билет
Однажды в... Голливуде
Однажды в... Голливуде
Трагикомедия
Купить билет
МУЛЬТ в кино. Выпуск № 105. Зима близко!
МУЛЬТ в кино. Выпуск № 105. Зима близко!
Мультфильм
Купить билет
Три секунды
Три секунды
Боевик, Триллер, Драма
Купить билет

Самые востребованные российские дети-актеры 

Рамблер 3 часа назад
На российских телеэкранах появляется все больше талантливых детей-актеров. «Рамблер» расскажет о самых востребованных, которых, как нам кажется, ждет большое будущее.

Марта Тимофеева

Марта растет в творческой семье. Мама — балерина Большого театра, а папа — музыкант военного оркестра. За спиной этой юной звезды около полусотни картин с ее участием. Среди них такие значимые фильмы и сериалы, как «Гоголь. Вий», «Время первых», «Психологини» и «Звоните ДиКаприо».
Кадр из фильма «Гоголь. Вий»
Ее фильмографии могут позавидовать даже самые большие звезды кинематографа. Сейчас ходят слухи о новых ролях в Америке.

Даниил Муравьев-Изотов

Даниил тоже родился в творческой семье. Его мама — продюсер, агент и режиссер, а дедушка — кинорежиссер, сценарист и актер. Дебют Даниила в большом кино состоялся в фильме «Елки».
Кадр из фильма «Елки 1914»
Помимо этого в фильмографии юного актера есть такие картины, как «Викинг», «Пиковая дама: Зазеркалье», а также фильм 2019 года «Робо» с Даниилом в главной роли.

Арсений Сидоров

У Арсения меньше картин, чем у его коллег по цеху, но этот белокурый парень уже успел зарекомендовать себя как талантливого актера.
@arsenysidorov
Помимо ролей в кино, в послужном списке Арсения роли озвучивания во многих проектах, модельные показы, а также театральные работы. Мама актера работает в благотворительном фонде «Подари жизнь».
Комментарии 
Редактор:  Анастасия Иванова
Теги:
Актеры , Видео , Ёлки , Ёлки 1914 , Психологини , Время первых , Викинг , Пиковая дама: Зазеркалье , Марта Тимофеева
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лучшие фильмы с Мэттью Макконахи
Лучшие фильмы с Мэттью Макконахи
6 новых сериалов, которые стоит посмотреть
6 новых сериалов, которые стоит посмотреть
Трагедия сестер Шмелевых из «Карнавальной ночи»
Трагедия сестер Шмелевых из «Карнавальной ночи»
Как снимали фильм о любви «Вам и не снилось»
Как снимали фильм о любви «Вам и не снилось»
Шон Бин сыграет в сериале «Сквозь снег»
Шон Бин сыграет в сериале «Сквозь снег»
Видео
Энистон сообщила о воссоединении «Друзей»
01:01
Энистон сообщила о воссоединении «Друзей»
Фильмы
Самые востребованные российские дети-актеры
03:57
Самые востребованные российские дети-актеры
Актеры
Как роль Джокера повлияла на судьбу Леджера
02:24
Как роль Джокера повлияла на судьбу Леджера
Актеры
Малоизвестные факты о Джонни Деппе
08:38
Малоизвестные факты о Джонни Деппе
Актеры
Почему Пуговка отказалась от актерской карьеры
00:30
Почему Пуговка отказалась от актерской карьеры
Актеры
За что в актерской среде невзлюбили Олега Даля
02:59
За что в актерской среде невзлюбили Олега Даля
Актеры
Тарантино выбрал лучший фильм и всех удивил
01:02
Тарантино выбрал лучший фильм и всех удивил
Фильмы
Фокусник рассмешил судей на шоу талантов
01:00
Фокусник рассмешил судей на шоу талантов
ТВ
Как погибали актеры из «Бандитского Петербурга»
02:23
Как погибали актеры из «Бандитского Петербурга»
Сериалы
Финал новых «Звездных войн» «слили» в Сеть
03:20
Финал новых «Звездных войн» «слили» в Сеть
Фильмы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение