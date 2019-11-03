Названы самые популярные актеры 

Составлен рейтинг самых популярных актеров США. Предпочтения зрителей проанализировала компания MVPindex по поручению издания The Hollywood Reporter. Самой популярной актрисой стала Дженнифер Энистон, которая вызвала ажиотаж, когда завела собственную страницу в Instagram. Первый пост собрал миллионы лайков и подписчиков. Сегодня за жизнью актрисы в соцсети следят более 18 миллионов человек.
На втором месте в списке актер Дуэйн Джонсон, известный так же, как Скала. Замкнула тройку лидеров актриса Лили Рейнхарт, самой заметной работой которой стала роль в сериале "Ривердэйл".
Ранее "Рамблер" писал о том, что Дженнифер Энистон сообщила о воссоединении актеров из сериала "Друзья" для работы над совместным проектом.