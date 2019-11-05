Как сегодня живёт бывший муж Веры Глаголевой 

Смотрите видео и узнайте, как сегодня выглядит Родион Нахапетов. Актёру и режиссёру 75 лет, он уже давно живёт в США. В своё время Родион считался одним из главных красавцев советского кино, а его брак с актрисой Верой Глаголевой считался образцовым. В конце восьмидесятых Нахапетов отправился с деловой поездкой в США, но потом принял решение перебраться за океан. Новая работа и новая любовь разрушили его семью с Глаголевой, хотя там подрастало две дочери. Тем не менее, Родион продолжил общаться с детьми и был свидетелем главных событий в жизни дочерей. Сегодня, когда Веры Глаголевой уже нет, он принимает самое активное участие в жизни наследниц и уже воспитывает внуков.
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