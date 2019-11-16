Чем занимается Маша из сериала «Саша+Маша»

Актрису Елену Бирюкову многие запомнили по популярному телевизионному сериалу «Саша+Маша». «Рамблер» расскажет, как сложилась жизнь Елены.

В семье Елены Бирюковой нет актеров, ее родители — инженеры, а сестра — начальник отдела кадров. В 1996 году она окончила ГИТИС и до 2003 года работала в Московском академическом театре имени Владимира Маяковского. Среди театральных работ роль Розалинды в постановке «Как вам это полюбится» по Шекспиру, роль Лисы Алисы в сказке «Приключения Буратино»

Ее дебют в кино состоялся в фильме «Желтый карлик» с Александром Абдуловым в главной роли. Следующим проектом в ее карьере стал сериал «Саша+Маша», который принес ей известность и признание. Роль Саши играл актер Георгий Дронов («Воронины»).

После успеха телесериала последовало много других предложений, среди которых сериалы «Счастливы вместе» , «Универ». Актриса также снялась в фильмах Любовь на сене» и «Понаехали» и многих других проектах.

Елена Бирюкова была замужем три раза. Во втором браке у нее родилась дочь Александра, а в третьем — Аглая.