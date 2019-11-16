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Чем занимается Маша из сериала «Саша+Маша» 

Рамблер 5 часов назад
Чем занимается Маша из сериала «Саша+Маша»
Фото: @birukovagram
Актрису Елену Бирюкову многие запомнили по популярному телевизионному сериалу «Саша+Маша». «Рамблер» расскажет, как сложилась жизнь Елены.
В семье Елены Бирюковой нет актеров, ее родители — инженеры, а сестра — начальник отдела кадров. В 1996 году она окончила ГИТИС и до 2003 года работала в Московском академическом театре имени Владимира Маяковского. Среди театральных работ роль Розалинды в постановке «Как вам это полюбится» по Шекспиру, роль Лисы Алисы в сказке «Приключения Буратино».
Ее дебют в кино состоялся в фильме «Желтый карлик» с Александром Абдуловым в главной роли. Следующим проектом в ее карьере стал сериал «Саша+Маша», который принес ей известность и признание. Роль Саши играл актер Георгий Дронов («Воронины»).
После успеха телесериала последовало много других предложений, среди которых сериалы «Счастливы вместе», «Универ». Актриса также снялась в фильмах Любовь на сене» и «Понаехали» и многих других проектах.
Елена Бирюкова была замужем три раза. Во втором браке у нее родилась дочь Александра, а в третьем — Аглая.
Сейчас Елена Бирюкова по-прежнему играет в театре и кино и занимается воспитанием детей вместе с бизнесменом Ильей Хорошиловым.
Видео дня. Советские кинозвезды, умершие в нищете
Комментарии5 
Редактор:  Анастасия Иванова
Теги:
Актеры , Приключения Буратино , Счастливы вместе , Елена Бирюкова , Георгий Дронов , Илья Хорошилов
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