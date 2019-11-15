Уже несколько недель Кристина Асмус борется с травлей и нападками "хэйтеров", возникших после премьеры картины "Текст". В киноленте Асмус не раз появляется в крайне откровенных сценах.
На днях актриса в очередной раз ответила злопыхателям. Кристина назвала их "кучкой идиотов и моралистов" и призвала коллег не бояться съемок в постельных сценах:
«Если по всем предпосылкам вы чувствуете, что это будет хорошее кино (до конца этого знать никто не может), ориентироваться на дураков точно не надо".
Позицию Асмус уже поддержали многие звезды, в числе которых ее супруг Гарик Харламов, телеведущий Иван Ургант, певица Наталья Ионова, модель Лена Перминова и другие.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Асмус впервые решилась на постельную сцену.