«Кучка идиотов»: Асмус ответила на «хэйт» и призвала актрис не бояться постельных сцен

Уже несколько недель Кристина Асмус борется с травлей и нападками "хэйтеров", возникших после премьеры картины "Текст". В киноленте Асмус не раз появляется в крайне откровенных сценах.

На днях актриса в очередной раз ответила злопыхателям. Кристина назвала их "кучкой идиотов и моралистов" и призвала коллег не бояться съемок в постельных сценах: