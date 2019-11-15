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«Кучка идиотов»: Асмус ответила на «хэйт» и призвала актрис не бояться постельных сцен 

Рамблер 4 часа назад
Уже несколько недель Кристина Асмус борется с травлей и нападками "хэйтеров", возникших после премьеры картины "Текст". В киноленте Асмус не раз появляется в крайне откровенных сценах.
На днях актриса в очередной раз ответила злопыхателям. Кристина назвала их "кучкой идиотов и моралистов" и призвала коллег не бояться съемок в постельных сценах:
«Если по всем предпосылкам вы чувствуете, что это будет хорошее кино (до конца этого знать никто не может), ориентироваться на дураков точно не надо".
Позицию Асмус уже поддержали многие звезды, в числе которых ее супруг Гарик Харламов, телеведущий Иван Ургант, певица Наталья Ионова, модель Лена Перминова и другие.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Асмус впервые решилась на постельную сцену. 
Редактор:  Ангелина Ордовская
Теги:
Актеры , Видео , Гарик Харламов , Наталья Ионова , Иван Ургант , Кристина Асмус
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