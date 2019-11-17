Как сейчас выглядят красавчики из фильмов 1990-х 

Время идет, а некоторые актеры до сих пор остаются привлекательными. «Рамблер» расскажет и покажет любимчиков и красавчиков из фильмов 90-х.
Мэтт Леблан
Многие знают Мэтта Леблана по роли Джоуи Триббиани, которую он играл более 12 лет в телесериале «Друзья», а также в его продолжении «Джоуи». После закрытия этих проектов, Мэтт долгое время выступал в качестве продюсера со своей продюсерской компанией Fort Hill Productions.
За лучшую мужскую роль в сериале «Эпизоды» актер был награжден премией «Золотой глобус». В 2016 году Мэтт стал ведущим автомобильного шоу Top Gear вместе с радиоведущим утреннего шоу Крисом Эвансом. Сейчас Мэтт Леблан продюсирует и играет главную роль в сериале «Все схвачено».
Джеймс Марсден
Свою первую роль Джеймс получил в сериале «Изящный цветок», но большинство зрителей запомнили его по роли Циклопа в фильме «Люди Икс». Очередную волну славы актеру принесли картины «Дневник памяти» и «Зачарованная».
Джеймс Марсден преуспел не только в актерской карьере, но и в модельной — не так давно он стал лицом бренда Versace. Сейчас актер продолжает работу в сериале «Мертв для меня».
Кевин Сорбо
Американский актер Кевин Сорбо наиболее известен по роли Геракла в сериале «Удивительные странствия Геракла». По сей день у актера множество проектов, из последних — «Да будет свет», «Эта старая машина», «Дельфин Берни».
Уже более 20 лет Кевин женат на актрисе Сэм Дженкинс, которая была его партнершей по сериалу «Удивительные странствия Геракла». У пары трое детей — сыновья Брендан и Шейн и дочь Октавия.
Брендан Фрэйзер
Свою известность актер получил благодаря главной роли в пародии на Тарзана — «Джордж из джунглей». Также многие знают Брендана по роли Рика О’Коннелла в трилогии фильмов «Мумия».
Брендан Фрэйзер по сей день продолжает активно сниматься в фильмах и сериалах. Последние работы с его участием — сериал «Роковой патруль» и фильм «Ядовитая роза».
Ричард Гир
Ричард Гир многим известен по картинам «Хатико: Самый верный друг», «Красотка» и «Чикаго». За последний фильм актер получил премию «Золотой глобус» в номинации «Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)».
Актер был женат на известной модели и актрисе Синди Кроуфорд, а также на Кэри Лоуэлл. С 2018 года женат на публицистке Алехандре Сильва. Пара воспитывает сына Александра Гира.