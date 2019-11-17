Как сейчас выглядят красавчики из фильмов 1990-х

Время идет, а некоторые актеры до сих пор остаются привлекательными. «Рамблер» расскажет и покажет любимчиков и красавчиков из фильмов 90-х.

Мэтт Леблан

Многие знают Мэтта Леблана по роли Джоуи Триббиани, которую он играл более 12 лет в телесериале «Друзья» , а также в его продолжении «Джоуи». После закрытия этих проектов, Мэтт долгое время выступал в качестве продюсера со своей продюсерской компанией Fort Hill Productions.

За лучшую мужскую роль в сериале «Эпизоды» актер был награжден премией «Золотой глобус». В 2016 году Мэтт стал ведущим автомобильного шоу Top Gear вместе с радиоведущим утреннего шоу Крисом Эвансом . Сейчас Мэтт Леблан продюсирует и играет главную роль в сериале «Все схвачено».

Джеймс Марсден

«Зачарованная». Свою первую роль Джеймс получил в сериале «Изящный цветок», но большинство зрителей запомнили его по роли Циклопа в фильме «Люди Икс» . Очередную волну славы актеру принесли картины «Дневник памяти»

Джеймс Марсден преуспел не только в актерской карьере, но и в модельной — не так давно он стал лицом бренда Versace. Сейчас актер продолжает работу в сериале «Мертв для меня».

Кевин Сорбо

Американский актер Кевин Сорбо наиболее известен по роли Геракла в сериале «Удивительные странствия Геракла». По сей день у актера множество проектов, из последних — «Да будет свет» , «Эта старая машина», «Дельфин Берни».

Уже более 20 лет Кевин женат на актрисе Сэм Дженкинс , которая была его партнершей по сериалу «Удивительные странствия Геракла». У пары трое детей — сыновья Брендан и Шейн и дочь Октавия.

Брендан Фрэйзер

Свою известность актер получил благодаря главной роли в пародии на Тарзана — «Джордж из джунглей» . Также многие знают Брендана по роли Рика О’Коннелла в трилогии фильмов «Мумия»

Брендан Фрэйзер по сей день продолжает активно сниматься в фильмах и сериалах. Последние работы с его участием — сериал «Роковой патруль» и фильм «Ядовитая роза»

Ричард Гир