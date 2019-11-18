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Как сейчас выглядят «Ангелы Чарли» из оригинального фильма 

Рамблер 1 час назад
Как сейчас выглядят оригинальные «Ангелы Чарли»
Фото: Кадр из фильма «Ангелы Чарли»
На этой неделе во всемирный прокат вышел ремейк одноименного фильма «Ангелы Чарли». «Рамблер» расскажет, как изменились главные героини оригинального фильма.

Кэмерон Диаз

В карьере американской актрисы и модели есть множество ярких картин с ее участием: «Очень плохая училка», «Чего ждать, когда ждешь ребенка», «Другая женщина» и др. За роли в фильмах «Все без ума от Мэри», «Ванильное небо», «Банды Нью-Йорка» и «Быть Джоном Малковичем» Кэмерон была номинирована на премию «Золотой глобус». В конце 2013 года Диаз выпустила книгу о здоровье «Книга о теле», которая в 2014 году заняла второе место в списке бестселлеров по версии The New York Times. Сейчас актриса больше не снимается в кино, последняя картина с ее участием была в 2014 году — «Энни».
@camerondiaz
Стоит отметить, что у актрисы была бурная личная жизнь. У нее были отношения с продюсером Карлосом де ла Торре, актерами Мэттом Диллоном и Джаредом Лето, с которым в 2000 году они обручились. Долгое время она также встречалась с актером и певцом Джастином Тимберлейком и баскетболистом Алексом Родригесом, который сейчас женат на Дженнифер Лопес. В 2014 году Кэмерон таки нашла свою любовь — гитарист и бэк-вокалист Бенджи Мэдден. В начале 2015 года пара узаконила свои отношения.

Дрю Бэрримор

Американская актриса Дрю Бэрримор является представительницей актерской династии Бэрриморов. Ее дед Джон Бэрримор — звезда немого и звукового кино и исполнитель шекспировских ролей не сцене театра. Прорывом Дрю в большом кино стала роль в фильме Стивена Спилберга «Инопланетянин». В детстве актриса страдала от наркотической и алкогольной зависимости, она дважды попадала в рехаб. В 1991 году Дрю выпустила автобиографию под названием «Маленькая потерянная девочка». Несмотря на проблемы, актриса преуспела в киноиндустрии. Дрю появилась в таких успешных фильмах, как «Ядовитый плющ», «Крик», «50 первых поцелуев», и «Смешанные».
@drewbarrymore
За роль в сериале «Серые сады» актриса была удостоена премии «Золотой глобус» в номинации «Лучшая актриса мини-сериала или фильма на ТВ». Последний раз она играла главную роль в сериале «Диета из Санта-Клариты». У Дрю Бэрримор также была бурная личная жизнь, она несколько раз была обручена и замужем. В одном из своих интервью Бэрримор сказала, что всегда считала себя бисексуалкой.

Люси Лью

За спиной актрисы Люси Лью множество картин с ее участием, а также многие герои мультфильмов были ею озвучены. Большой толчок ее карьере дал сериал «Элли», за который Люси была номинирована на премию «Эмми» в номинации «Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале» и на премию Гильдии киноактеров США в номинации «Лучшая женская роль в комедийном сериале». Очередную волну популярности ей принесла роль Алексы Мандэй в фильмах «Ангелы Чарли» и «Ангелы Чарли: Только вперед». За роль в фильме «Убить Билла» актрисы была награждена премией канала MTV в номинации «Лучший злодей». После успеха перечисленных проектов, Люси долгое время снималась в малоизвестных фильмах и сериалах, большую часть времени она отдавала ролям озвучивания.
@lucyliu
2019 год для Люси Лью стал очень успешным — на экраны вышел сериал «Почему женщины убивают», который недавно продлили на второй сезон. В этом году актриса также получила звезду на Голливудской Аллее Славы. О личной жизни актрисы почти ничего неизвестно. В 2015 году у Лью родился сын Роквелл Ллойд Лью, выношенный суррогатной матерью.
Видео дня. Советские кинозвезды, умершие в нищете
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Редактор:  Анастасия Иванова
Теги:
Актеры , Энни , Чего ждать, когда ждешь ребенка , Смешанные , Инопланетянин , Убить Билла , Крик , Быть Джоном Малковичем , Другая женщина , Банды Нью-Йорка , Все без ума от Мэри , Ангелы Чарли , Ванильное небо , Очень плохая училка , 50 первых поцелуев , Стивен Спилберг , Кэмерон Диаз , Дженнифер Лопес , Алекс Родригес , Джастин Тимберлейк , Бенджи Мэдден , Дрю Бэрримор , Джон Бэрримор , Джаред Лето , Мэтт Диллон , New York Times
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