Как сейчас выглядят оригинальные «Ангелы Чарли»

Как сейчас выглядят «Ангелы Чарли» из оригинального фильма

На этой неделе во всемирный прокат вышел ремейк одноименного фильма «Ангелы Чарли» . «Рамблер» расскажет, как изменились главные героини оригинального фильма.

Кэмерон Диаз

@camerondiaz

Дрю Бэрримор

@drewbarrymore

За роль в сериале «Серые сады» актриса была удостоена премии «Золотой глобус» в номинации «Лучшая актриса мини-сериала или фильма на ТВ». Последний раз она играла главную роль в сериале «Диета из Санта-Клариты». У Дрю Бэрримор также была бурная личная жизнь, она несколько раз была обручена и замужем. В одном из своих интервью Бэрримор сказала, что всегда считала себя бисексуалкой.

Люси Лью

За спиной актрисы Люси Лью множество картин с ее участием, а также многие герои мультфильмов были ею озвучены. Большой толчок ее карьере дал сериал «Элли», за который Люси была номинирована на премию «Эмми» в номинации «Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале» и на премию Гильдии киноактеров США в номинации «Лучшая женская роль в комедийном сериале». Очередную волну популярности ей принесла роль Алексы Мандэй в фильмах «Ангелы Чарли» и «Ангелы Чарли: Только вперед». За роль в фильме «Убить Билла» актрисы была награждена премией канала MTV в номинации «Лучший злодей». После успеха перечисленных проектов, Люси долгое время снималась в малоизвестных фильмах и сериалах, большую часть времени она отдавала ролям озвучивания.

@lucyliu

2019 год для Люси Лью стал очень успешным — на экраны вышел сериал «Почему женщины убивают», который недавно продлили на второй сезон. В этом году актриса также получила звезду на Голливудской Аллее Славы. О личной жизни актрисы почти ничего неизвестно. В 2015 году у Лью родился сын Роквелл Ллойд Лью, выношенный суррогатной матерью.