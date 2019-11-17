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Советские актеры, которые «украли шоу» 

Рамблер 6 часов назад
Советские актеры, которые «украли шоу»
Фото: Кадр из фильма "Бриллиантовая рука"
Для театра и кино явление выхода второстепенного актера на первый план распространенное: порой, артист оказывается настолько талантлив и харизматичен, что зрители ходят смотреть постановку или фильм исключительно из-за него. «Рамблер» сделал подборку советских актеров, которые в свое время перетянули все внимание аудитории на себя.
Скучноватый спектакль о разоблачении контрабандистов, в котором играла Фаина Раневская, включал ее появление в роли перекупщицы всего лишь в двух сценах. Однако люди ходили на постановку только, чтобы увидеть ее игру, а когда сцену «королевы второго плана» убрали, зрители перестали посещать спектакль.
Посоперничать с Раневской может Эраст Гарин: в фильме «Свадьба» актриса не смогла его затмить чиновника Апломбова, которого сыграл артист.
Гарин и в фильме «Каин XVIII» не оставил актерам ни единого шанса на соперничество с ним, кроме, разве что, Бруно Фрейндлиха, который в киноленте «Двенадцатая ночь» сыграл шута, затмив других артистов.
Настоящий профессионал второстепенных ролей, которому Гарин в фильме «Веселые расплюевские дни» не мог ничего противопоставить — Анатолий Папанов. Актер переплюнул даже Миронова и Никулина в «Бриллиантовой руке», сыграв самого смешного персонажа в советской комедии. Или же роль Папанова в киноленте «Берегись автомобиля»: тесть Димы Семицветова появляется редко, но его фразочки метко прошлись по героям фильма, превратившись в бессмертные цитаты.
Кто станет спорить, что из вездесущей тройки Трус, Балбес и Бывалый известнее всех оказался герой в исполнении Юрия Никулина. А сама троица, порой, полностью завладевала зрительским вниманием в противовес главным героям.
Бьющая через край харизма Владимира Высоцкого сделала каждого персонажа, которого он играл, выдающимся. Особенно актер отличился в фильме «Место встречи изменить нельзя», он полностью завладел вниманием зрителей, обделив Владимира Конкина, чей герой по идее является главным в романе братьев Вайнеров «Эра милосердия», книжной основе киноленты.
Никита Михалков вообще известен тем, что играет наиболее ярких персонажей. Взять хотя бы роль Паратова в «Жестоком романсе», а ведь персонаж актера не является главным действующим лицом.
Людмила Чурсина захватила зрительское внимание в фильме «Олеся» и сериале «Долгая дорога в дюнах». В последнем актриса сыграла простую сибирскую крестьянку, на фоне которой главные герои сериала просто поблекли.
Советское кино в рамках вышеуказанной темы смотрится особенно красиво: практически в каждом фильме присутствует несколько колоритных актеров, которые способны посоперничать между собой за зрительское внимание. Пишите в комментариях ваших любимых второстепенных актеров, которые затмили главных героев.
Видео дня. Советские кинозвезды, умершие в нищете
Комментарии11 
Редактор:  Надежда Харламова
Теги:
Актеры , Каин XVIII , Место встречи изменить нельзя , Свадьба , Берегись автомобиля , Двенадцатая ночь , Жестокий романс , Бриллиантовая рука , Владимир Конкин , Эраст Гарин , Анатолий Папанов , Фаина Раневская , Юрий Никулин , Людмила Чурсина , Никита Михалков
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