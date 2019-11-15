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Сколько лет самому старому актеру фильмов для взрослых 

Рамблер 17 минут назад
Сколько лет самому старому порноактеру
Фото: Кадр из фильма
Он всю жизнь работал обычным представителем туристической компании и вел обычную, ничем не примечательную жизнь. Но после выхода на пенсию, мужчина круто изменил свою жизнь — стал актером фильмов для взрослых. Как ему это удалось и сколько сейчас лет «королю фильмов для взрослых», рассказывает «Рамблер».
Шигео Токуда 82 года, но на его счету более 350 фильмов для взрослых. Учитывая то, что актером он стал в возрасте "60+", это весьма внушительная цифра. Как же сумел немолодой японец сделать столь быструю и не совсем обычную для пожилого мужчины карьеру?
Токуда признается, что всегда был любителем посмотреть "клубничку", но приобретать фильмы для взрослых стеснялся. Поэтому за дисками ездил непосредственно на студию "возрастных" фильмов. Там он и познакомился с одним из режиссеров, который, обнаружив такой интерес Шигео к этому жанру, предложил ему попробовать самому принять участие в одном из фильмов. Токуда в ужасе отказался. Однако продолжал ходить на студию за дисками, а режиссер продолжал его уговаривать. В итоге через пару лет Шигео сдался и согласился на авантюру.
Попытка оказалась весьма успешной. Токуда начал сниматься в фильмах для взрослых и довольно быстро стал настоящей звездой в узких кругах зрителей этого жанра фильмов.
Выносливости Шигео, который отнюдь не молодой мальчик, поражаются многие, а сам он смеется, что просто нужно правильно питаться и вести здоровый образ жизни.
Кстати, Токуда давно и счастливо женат и имеет детей и внуков. Правда, актер говорит, что они не знают о деталях его работы. Хотя Шигео не утверждает, что семья не догадывается о сфере его деятельности, а не обсуждают близкие эту тему, потому что не хотят его смущать.
Видео дня. Советские кинозвезды, умершие в нищете
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Редактор:  Александра Нечаева
Теги:
Актеры
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