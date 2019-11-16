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Николас Кейдж сыграет актера, который хочет сняться у Тарантино 

Рамблер 7 часов назад
Кейдж сыграет актера, который хочет к Тарантино
Фото: globallookpress.com
Знаменитый актер, возможно, сыграет самого себя в новом художественном фильме " Невыносимая тяжесть огромного таланта". Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.
По сюжету Николас Кейдж сыграет актера, который жаждет сняться в одном из фильмов культового Квентина Тарантино. По ходу фильма персонаж Кейджа разговаривает с более эгоистичной версией самого себя из прошлого. Эти беседы подталкивают его к игре во все более плохих фильмах. В итоге Кейдж теряет уважение коллег и статус звезды. Что будет происходить дальше — зрители узнают, посмотрев киноленту.
Как сообщает издание, компания Lionsgate находится на финальной стадии переговоров по приобретению прав на этот фильм.
Ранее "Рамблер" писал, что Киану Ривз исполнит роль разумного растения.
Видео дня. Советские кинозвезды, умершие в нищете
Редактор:  Стелла Шмель
Теги:
Актеры , Николас Кейдж , Квентин Тарантино , Киану Ривз
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