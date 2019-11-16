Кейдж сыграет актера, который хочет к Тарантино

Николас Кейдж сыграет актера, который хочет сняться у Тарантино

Знаменитый актер, возможно, сыграет самого себя в новом художественном фильме " Невыносимая тяжесть огромного таланта". Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

По сюжету Николас Кейдж сыграет актера, который жаждет сняться в одном из фильмов культового Квентина Тарантино . По ходу фильма персонаж Кейджа разговаривает с более эгоистичной версией самого себя из прошлого. Эти беседы подталкивают его к игре во все более плохих фильмах. В итоге Кейдж теряет уважение коллег и статус звезды. Что будет происходить дальше — зрители узнают, посмотрев киноленту.

Как сообщает издание, компания Lionsgate находится на финальной стадии переговоров по приобретению прав на этот фильм.