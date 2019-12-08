Зачем так похудел Александр Семчев

Зачем худел Александр Семчев

Александр Семчев появился на публике после долгого перерыва, а фанаты не узнали известного актера. Режиссеры не зовут его в фильмы, потому что привыкли к другому образу. "Рамблер" рассказывает, зачем худел актер.

Александр Семчев начал свою карьеру в 1999 году. Актер всегда играл характерные роли, где предпочтение отдавали полным людям. На протяжении всех фильмов, сериалов и шоу зрители помнили его только таким. Он всегда был в амплуа доброго толстяка или госслужащего. Кроме того, он играл в театре, но больше все-таки был востребован в кино.

Однако в 2019 году поклонники обратили внимание на то, что актер сильно сбросил вес. Он буквально превратился в другого человека. Фанаты беспокоились за здоровье артиста: они думали, что он похудел из-за проблем в жизни или из-за неутешительного диагноза.

Все оказалось не так страшно. Семчев сам пришел в ток-шоу и рассказал обо всем. Актер заявил, что начал набирать вес после 23 лет, и его это не беспокоило. Однако три года назад он встал на весы и увидел цифру в 189 килограммов. Кроме того, врачи поставили актеру диабет второго типа. Тогда же Семчев поставил себе цель — похудеть к 50-летию.

Сначала актер сел на овощную диету, а потом обратился в передачу по похудению. Тогда он сбросил 17 килограммов. Этого было мало, и Семчев обратился к врачам. Те уменьшили ему размер порций, ограничили в питании и посоветовали заняться спортом. В этом году актеру исполнилось 50 лет, и своей цели он добился.