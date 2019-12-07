Известный уголовник, сделавший карьеру в кино

Актер Дэнни Трехо, который по большей части играет различных бандитов, что идеально вяжется с его внешностью, на самом деле отсидел в тюрьме 12 лет за грабеж и наркоторговлю. "Рамблер" рассказывает, каким образом один из самых известных уголовников Голливуда попал в кино.

В тюрьме Дэнни Трехо стал чемпионом штата по боксу и избавился от наркозависимости. Отсидев положенный срок, будущий актер помогал своим друзьям слезть с иглы, в связи с чем случайно попал на съемки фильма, где его сначала пригласили в массовку — сыграть зэка, а после опознали в нем боксера. Сценарист фильма "Поезд-беглец" предложил Трехо дать несколько уроков актеру Эрику Робертсу . Позже отсидевшего боксера заметил режиссер Андрей Кончаловский , а именно то, как строптивый Эрик Робертс побаивается бывшего зэка. Тогда постановщик дал Трехо роль в фильме, с которой тот отлично справился, вызвав удивление Кончаловского профессиональными действиями во время съемок одной из сцен.

Умение быть бандитом открыло Дэнни Трехо дверь в киноиндустрию. Сам актер не против играть на экране злодеев, однако всегда просит, чтобы у его персонажей был плохой конец, чтобы молодежь видела, чем заканчивается преступный путь.