Почему Чурсину упрекали в связях с членами Политбюро 

Смотрите видео и узнайте об отношениях творческих людей и партийной элиты. Как Любовь Орлова относилась к своему главному поклоннику, Иосифу Сталину? Как жилось в семье маршала Будённого актёру Михаилу Державину, женатому на дочери комдива? Как сумел Сергей Проханов жениться на внучке сразу двух маршалов, Георгия Жукова и Александра Василевского? И почему Людмилу Чурсину упрекали в связях с членами Политбюро? Обо всём узнайте из ролика.
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