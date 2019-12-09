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Почему Чурсину упрекали в связях с членами Политбюро 

Рамблер 1 час назад
Смотрите видео и узнайте об отношениях творческих людей и партийной элиты. Как Любовь Орлова относилась к своему главному поклоннику, Иосифу Сталину? Как жилось в семье маршала Будённого актёру Михаилу Державину, женатому на дочери комдива? Как сумел Сергей Проханов жениться на внучке сразу двух маршалов, Георгия Жукова и Александра Василевского? И почему Людмилу Чурсину упрекали в связях с членами Политбюро? Обо всём узнайте из ролика.
Ранее «Рамблер» рассказывал о сломанной карьере советской кинозвезды. 
Редактор:  Елена Красовская
Теги:
Актеры , Видео , Михаил Державин , Георгий Жуков , Александр Василевский , Любовь Орлова , Людмила Чурсина , Сергей Проханов
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