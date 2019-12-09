Кто перекрыл Зинаиде Кириенко путь на экран 

Смотрите видео и узнайте о судьбе актрисы Зинаиды Кириенко. Популярность актрисе принесла первая же крупная роль — она сыграла Наталью Мелехову в «Тихом Доне» (1958), поставленном Сергеем Герасимовым, в мастерской которого училась во ВГИКе. В шестидесятые годы актриса была крайне востребована, но потом ушла в тень и долго перебивалась эпизодами. По словам Кириенко, путь в кино ей закрыл влиятельный чиновник, которому она не выказала должной симпатии. Возобновилась карьера Зинаиды лишь в середине семидесятых с выходом картины Евгения Матвеева «Любовь земная» (1974). Как переносила Зинаида Кириенко опалу? Как сложилась её семейная жизнь? Чем 86-летняя актриса занимается сегодня? Узнайте обо всём из ролика.
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