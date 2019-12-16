Тайные и явные романы Людмилы Гурченко 

Видео рассказывает об актрисе Людмиле Гурченко. На её долю выпало много эффектных и запоминающихся ролей, но играть счастливых, состоявшихся женщин ей доводилось нечасто. Впрочем, и в реальной жизни построить семью Гурченко не удалось. У неё было множество красивых и ярких романов, но была ли у артистки настоящая любовь? С кем Гурченко закрутила роман, играя в «Современнике»? Почему её не нравился Басилашвили? Случались ли у Людмилы Марковны служебные романы? Обо всём узнайте из ролика.
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