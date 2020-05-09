5 актеров, которые сыграли Волан-де-Морта

О мальчике-волшебнике Гарри Поттере было снято восемь фильмов. И главный злодей Волан-де-Морт появляется в картинах в разных образах и временных промежутках. За 10 лет Темного Лорда сыграли пять актеров — «Рамблер» расскажет о каждом из них.
Иэн Харт
В самом первом фильме о мальчике-волшебнике «Гарри Поттер и философский камень» Иэн Харт исполнил роль профессора Квиррелла. Он хотел помочь Волан-де-Морту, чье лицо было на его затылке, вернуться к жизни. Именно модель лица актера послужила прототипом для воплощения образа Темного Лорда.
Warner Bros., globallookpress.com
Актер предпочитает сниматься в британских картинах. Последние проекты с его участием — сериал «Террор» и фильм «Две королевы».
Кристиан Коулсон
Актер Кристиан Коулсон стал воплощением юного Темного Лорда в фильме «Гарри Поттер и Тайная комната». В нем он появляется как воспоминание из дневника Тома Реддла.
Warner Bros., @ceeofcee
Сейчас Кристиан снимается в малоизвестных проектах. В 2018 году он сыграл главную роль в фильме «Эксперимент „Радуга“».
Рэйф Файнс
Рэйф Файнс сыграл «основного» Волан-де-Морта, начиная с «Кубка огня» и заканчивая «Дарами смерти». Он довольно востребован в мире кино.
Warner Bros., globallookpress.com
В 2019 году он снялся в фильмах «Нуреев. Белый ворон» и «Опасные секреты», а также озвучил персонажей «ЛЕГО Фильм 2» и «Удивительное путешествие доктора Дулиттла».
Хиро Файнс-Тиффин
Актер является племянником Рэйфа Файнса. Он сыграл 11-летнего Тома Реддла в фильме «Гарри Поттер и Принц-полукровка».
Warner Bros., globallookpress.com
В фильмографии Хиро еще не так много фильмов. Из всех можно выделить картину «После» 2019 года, в которой актер сыграл главную роль.
Фрэнк Диллэйн
В этом же фильме актер Фрэнк Диллэйн сыграл 16-летнего Тома Реддла из воспоминаний профессора Горация Слизнорта.
Warner Bros., globallookpress.com
У Фрэнка тоже не так много картин с его участием. В 2018 году он сыграл главную роль в фильме «Астрал: Новое измерение».