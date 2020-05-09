5 актеров, которые сыграли Волан-де-Морта

Фото: Кадр из фильма «Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 1»

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О мальчике-волшебнике Гарри Поттере было снято восемь фильмов. И главный злодей Волан-де-Морт появляется в картинах в разных образах и временных промежутках. За 10 лет Темного Лорда сыграли пять актеров — «Рамблер» расскажет о каждом из них.

Иэн Харт

В самом первом фильме о мальчике-волшебнике «Гарри Поттер и философский камень» Иэн Харт исполнил роль профессора Квиррелла. Он хотел помочь Волан-де-Морту, чье лицо было на его затылке, вернуться к жизни. Именно модель лица актера послужила прототипом для воплощения образа Темного Лорда.

Warner Bros., globallookpress.com

Актер предпочитает сниматься в британских картинах. Последние проекты с его участием — сериал «Террор» и фильм «Две королевы»

Кристиан Коулсон

Актер Кристиан Коулсон стал воплощением юного Темного Лорда в фильме «Гарри Поттер и Тайная комната» . В нем он появляется как воспоминание из дневника Тома Реддла.

Warner Bros., @ceeofcee

Сейчас Кристиан снимается в малоизвестных проектах. В 2018 году он сыграл главную роль в фильме «Эксперимент „Радуга“».

Рэйф Файнс

Рэйф Файнс сыграл «основного» Волан-де-Морта, начиная с «Кубка огня» и заканчивая «Дарами смерти». Он довольно востребован в мире кино.

Warner Bros., globallookpress.com

В 2019 году он снялся в фильмах «Нуреев. Белый ворон» и «Опасные секреты», а также озвучил персонажей «ЛЕГО Фильм 2» и «Удивительное путешествие доктора Дулиттла».

Хиро Файнс-Тиффин

Warner Bros., globallookpress.com

В фильмографии Хиро еще не так много фильмов. Из всех можно выделить картину «После» 2019 года, в которой актер сыграл главную роль.

Фрэнк Диллэйн

В этом же фильме актер Фрэнк Диллэйн сыграл 16-летнего Тома Реддла из воспоминаний профессора Горация Слизнорта.

Warner Bros., globallookpress.com