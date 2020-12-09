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Жгучие латиноамериканки, покорившие мировой кинематограф 

Диана Товсепова 3 часа назад
Если вас спросят о самых красивых современных актрисах, кого вы назовете? Скорее всего из десяти имен хотя бы три будут принадлежать эффектным латиноамериканкам. А у остальных, возможно, где-то в родословной найдутся такие же корни.
Чего стоит одна Пенелопа Крус?! Эта жгучая брюнетка приехала из Испании покорять Америку уже очень давно, но сама Испания все еще живет в ней — тот же акцент, бешеная энергетика и сумасшедшая харизма. Мировое кино Пенелопа покорила, а вместе с ним и главных голливудских красавчиков, среди которых и Том Круз, и Джонни Депп. Но кровь, как говорится, не водичка, поэтому Крус уже долгие годы счастлива с главным испанцем современного кино, Хавьером Бардемом.
Красоте и энергетике Пенелопы не уступают и другие актрисы-латиноамериканки с мировой известностью. Среди них и мексиканки, и испанки, и кубинки. "Рамблер" любуется самыми жгучими и успешными среди них.
Видео дня. Судьба актеров ленты «В бой идут одни "старики"»
Актеры , Фото , Джонни Депп , Пенелопа Крус , Том Круз , Хавьер Бардем
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