Если вас спросят о самых красивых современных актрисах, кого вы назовете? Скорее всего из десяти имен хотя бы три будут принадлежать эффектным латиноамериканкам. А у остальных, возможно, где-то в родословной найдутся такие же корни.

Чего стоит одна Пенелопа Крус ?! Эта жгучая брюнетка приехала из Испании покорять Америку уже очень давно, но сама Испания все еще живет в ней — тот же акцент, бешеная энергетика и сумасшедшая харизма. Мировое кино Пенелопа покорила, а вместе с ним и главных голливудских красавчиков, среди которых и Том Круз , и Джонни Депп . Но кровь, как говорится, не водичка, поэтому Крус уже долгие годы счастлива с главным испанцем современного кино, Хавьером Бардемом

Красоте и энергетике Пенелопы не уступают и другие актрисы-латиноамериканки с мировой известностью. Среди них и мексиканки, и испанки, и кубинки. "Рамблер" любуется самыми жгучими и успешными среди них.