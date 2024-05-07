Не прошла пробы: как сейчас выглядит Маша из «Ворониных»

Мария Илюхина не будет сниматься в продолжении сериала «Воронины», который выйдет под новым названием — «Костя-Вера». Об этом сообщает maximonline.ru.

По словам 20-летней актрисы, она читала сценарий и видела, что сюжетная линия строится на ее героине.

«Меня решили не уведомлять об этом событии… В этом сериале я росла. В этом сериале прошли мои детство и отрочество. В этот сериал, в частности, в свой персонаж — Машу Воронину — я вложила всю любовь и душу, создала этот образ. А кто-то решил все это перечеркнуть… Словами не описать, насколько подло поступили, сделав это у меня за спиной», — рассказала Мария Ильюхина в соцсетях.

Позже издание «СтарХит» поделилось инсайдерской информацией от съемочной группы. По информации журналистов, 20-летнюю звезду приглашали на пробы. После просмотра руководству проекта стало понятно, что на роль повзрослевшей Маши нужна другая актриса. В пресс-службе телеканала СТС добавили, что юную Воронину будет играть Карина Орлова.

После завершения телесериала «Воронины» публика продолжила следить за жизнью Ильюхиной, которая рано вышла замуж и родила. Сейчас на социальные сети актрисы подписаны почти 500 тысяч человек.

Как выглядит повзрослевшая Маша из «Ворониных» — в галерее «Рамблера».