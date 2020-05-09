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Смертельная аура фильма «Десять негритят»: дух трагедии во время и после съемок 

Мария Сергеева 2 часа назад
Дух трагедии вокруг актеров «Десяти негритят»
Фото: Кадр из фильма "Десять негритят"
Советский детективный триллер Станислава Говорухина «Десять негритят», снятый по одноименному роману Агаты Кристи, стал первой экранизацией, сохранившей оригинальное название литературного произведения и сюжетную линию с пессимистичной концовкой. О самых пугающих фактах двухсерийного фильма — в материале "Рамблера".
О киноленте в свое время ходило множество слухов, связанных с ранней смертью актеров от якобы загадочных обстоятельств. Так, например, Анатолий Ромашин, чей герой разбился о скалы, умер в 2000 году от падения сосны, которую сам же и спилил. Примечательно, что в картине актер не хотел играть свою смерть, поэтому его заменял дублер, которого на съемках волной отбросило на камни, что чуть не стоило ему жизни.
Александр Кайдановский снялся в "Десяти негритятах" только из-за денег, что коррелирует с причиной, по которой его герой приехал на остров. В сцене гибели Филиппа Ломбарда играл каскадер, который тоже чуть не погиб, поскольку при падении сильно ударился о камни. Что же касается Кайдановского, то он умер в 49 лет от третьего инфаркта.
Преждевременно из жизни ушел и Александр Абдулов, чей герой в киноленте умирал самым первым. Причиной ранней смерти актера стало онкологическое заболевание.
На съемках чуть не приключилась трагедия с Татьяной Дубич, которая по сценарию должна была покончить с собой. Актриса повисла в петле с помощью специального приспособления, когда отсняли эпизод, то съемочная группа забыла вытащить женщину из ловушки. Татьяну спасла ее дочь, которая услышала, как мама захрипела от удушения.
Премьера фильма произвела фурор за рубежом: многие мировые критики называли картину лучшей экранизацией произведения Агаты Кристи, однако "Десять негритят" получили только одну награду на одесском кинофестивале с формулировкой "За воплощение на нашем экране темы страха и ужаса за рубежом".
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Актеры , Станислав Говорухин , Анатолий Ромашин , Александр Кайдановский
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