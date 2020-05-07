Актеры, умудрившиеся потерять драгоценный «Оскар» 

Смотрите видео и узнайте об актёрах, которые умудрились потерять «Оскар». О золочёной статуэтке мечтает каждый актёр, но получить её удаётся не всем. Правда, есть и артисты, не дорожащие наградой. В 2017 году наконец-то получил «Оскар» Леонардо Ди Каприо, шедший к награде два десятилетия. Леонардо был очень горд, когда на статуэтке гравировали его имя, но после так весело отпраздновал награждение, что забыл «Оскар» в ресторане. К счастью, приз быстро вернули. О других подобных курьёзах расскажет ролик.
Ранее «Рамблер» вспомнил французские комедии, которые поднимут настроение на карантине.