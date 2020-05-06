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Французские комедии, которые поднимут настроение на карантине 

Анастасия Иванова 6 мая 2020
Французские комедии, которые поднимут настроение
Фото: Кадр из фильма «Безумная свадьба»
Если вам уже наскучил карантин, то французские комедии смогут поднять настроение. «Рамблер» сделал подборку фильмов, которые скрасят ваши дни на самоизоляции.

«Безумная свадьба»

По сюжету, у нотариуса Клода и его набожной жены четыре дочери. Три старших дочки вышли замуж за араба, еврея и китайца соответственно. Семья надеется на то, что хотя бы младшая дочь, Лор, выберет себе в мужья француза. Главные роли исполнили Кристиан Клавье, Шанталь Лоби и многие другие.

«Невезучие»

Кадр из фильма «Невезучие»
Единственная дочь миллионера, страдающая хроническим невезением, пропала где-то в Латинской Америке. Отец поручает поиски первоклассному сыщику, который берет себе в помощники такого же невезучего человека. Пьер Ришар и Жерар Депардье сыграли главные роли в фильме.

«Бобро поржаловать!»

Кадр из фильма «Бобро поржаловать!»
Герой картины Филипп — начальник почты в Салон-де-Прованс. Он женат на женщине, которая делает его жизнь невыносимой. И чтобы порадовать супругу, герой обманом пытается получить место начальника почти на Лазурном берегу. Однако его хитрость раскрывается, и Филиппа отправляют работать в глухую северную провинцию на границе с Бельгией. Главные роли исполнили Кад Мерад, Дэни Бун и Энн Маривин.
Видео дня. Раскрыта тайна сюжетной дыры в «Назад в будущее»
Комментарии 1
Фильмы , Невезучие , Пьер Ришар , Кристиан Клавье , Шанталь Лоби , Жерар Депардье
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