Что стало с российскими актрисами-звездами 90-х 

Смотрите видео и узнайте, как выглядят и чем занимаются сегодня российские актрисы, карьера которых была на взлёте в девяностые. Одной из главных тогдашних телевизионных звёзд была актриса Елена Яковлева, колоссальную популярность которой принёс сериал «Каменская». Елена также работала в кино и театре, и по сей день числится в списке наиболее востребованных артисток. Как живут сегодня Евгения Крюкова, Ирина Феофанова, Анна Яновская, Ирина Алфёрова, Елена Кондулайнен, расскажет видео.
Ранее «Рамблер» назвал самых красивых молодых актрис России.