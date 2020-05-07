Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Что стало с российскими актрисами-звездами 90-х 

Елена Красовская 15 часов назад
Смотрите видео и узнайте, как выглядят и чем занимаются сегодня российские актрисы, карьера которых была на взлёте в девяностые. Одной из главных тогдашних телевизионных звёзд была актриса Елена Яковлева, колоссальную популярность которой принёс сериал «Каменская». Елена также работала в кино и театре, и по сей день числится в списке наиболее востребованных артисток. Как живут сегодня Евгения Крюкова, Ирина Феофанова, Анна Яновская, Ирина Алфёрова, Елена Кондулайнен, расскажет видео.
Ранее «Рамблер» назвал самых красивых молодых актрис России.
Актеры , Видео , Каменская , Ирина Феофанова , Елена Кондулайнен , Евгения Крюкова , Ирина Алферова , Елена Яковлева , Анна Яновская
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Маколей Калкин вернется в кино
Маколей Калкин вернется в кино
Забытые советские фильмы, от которых поет душа
Забытые советские фильмы, от которых поет душа
Том Круз снимется в фильме на борту МКС
Том Круз снимется в фильме на борту МКС
Раскрыта тайна сюжетной дыры в «Назад в будущее»
Раскрыта тайна сюжетной дыры в «Назад в будущее»
Видео
Красавица-актриса ушла из жизни в нищете и забвении
03:17
Красавица-актриса ушла из жизни в нищете и забвении
Актеры
«Друзья» в 2020-м
00:45
«Друзья» в 2020-м
Сериалы
Джаред Лето попросился на шоу к Ивлеевой
02:08
Джаред Лето попросился на шоу к Ивлеевой
ТВ
Что стало с актерами из драмы про любовницу-мачеху
07:43
Что стало с актерами из драмы про любовницу-мачеху
Фильмы Актеры
Что стало с российскими актрисами-звездами 90-х
02:07
Что стало с российскими актрисами-звездами 90-х
Актеры
Актеры, умудрившиеся потерять драгоценный «Оскар»
04:39
Актеры, умудрившиеся потерять драгоценный «Оскар»
Актеры
Куда пропала Разбойница из «Снежной королевы»
03:51
Куда пропала Разбойница из «Снежной королевы»
Актеры
Как бутылка водки помогла взять киноприз в Венеции
26:29
Как бутылка водки помогла взять киноприз в Венеции
Фильмы
Как Татьяна Паркина стала «женой-предательницей»
03:30
Как Татьяна Паркина стала «женой-предательницей»
Актеры
Альтернативные финалы фильмов, которые не увидели
10:01
Альтернативные финалы фильмов, которые не увидели
Фильмы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение