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Маколей Калкин вернется в кино 

Анастасия Иванова 7 часов назад
Актер Маколей Калкин, известный по фильму "Один дома", возвращается в кино. Он снимется в новом сезоне «Американской истории ужасов». Об этом рассказал создатель сериала Райан Мерфи.
Съемки начнутся после завершения пандемии коронавируса. По словам Райана Мерфи, ему нравятся работы Маколея Калкина. И он рад, что будет работать с актером над проектом.
"У меня появилась одна безумная идея. Я рассказал ему о ней по телефону — о персонаже, которого предложил сыграть, хотя обычно не раскрываю детали материала. Я сообщил Маколею, что у его персонажа будет сумасшедший с**с с героиней Кэти Бейтс. После некоторой паузы он произнес в ответ: «Похоже, это та роль, для которой я был рожден»", — рассказал шоураннер.
Тема десятого сезона сериала пока еще неизвестна.
Ранее "Рамблер" сообщал, что в Disney рассказали о последствиях коронавируса.
Актеры , Видео , Американская история ужасов , Один дома , Кэти Бейтс , Райан Мерфи , Маколей Калкин , Walt Disney
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