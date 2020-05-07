Маколей Калкин вернется в кино 

Съемки начнутся после завершения пандемии коронавируса. По словам Райана Мерфи, ему нравятся работы Маколея Калкина. И он рад, что будет работать с актером над проектом.

"У меня появилась одна безумная идея. Я рассказал ему о ней по телефону — о персонаже, которого предложил сыграть, хотя обычно не раскрываю детали материала. Я сообщил Маколею, что у его персонажа будет сумасшедший с**с с героиней Кэти Бейтс. После некоторой паузы он произнес в ответ: «Похоже, это та роль, для которой я был рожден»", — рассказал шоураннер.

Тема десятого сезона сериала пока еще неизвестна.