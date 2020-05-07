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В Disney рассказали о последствиях коронавируса 

Анастасия Иванова 10 часов назад
Глава Disney Боб Чапек рассказал, что происходит в компании из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает издание Deadline.
По словам главы компании, дела обстоят не очень хорошо. На данный момент никто не знает, когда возобновятся съемки фильмов и сериалов. Многие запланированные проекты находятся в подвешенном состоянии. Например, «Сокол и Зимний Солдат», «Человек-паук — 3» и другие. Компания вынуждена сдвигать даты релизов.
Однако Боб Чапек отметил, что стоит задуматься о выходе премьер в онлайн-формате, минуя их показ в кинотеатрах. К примеру, так уже сделали с картиной «Артемис Фаул».
Ранее "Рамблер" рассказывал, что известно о сериале, предсказавшем COVID-19.
Фильмы , Видео , Боб Чапек , Walt Disney
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