В Disney рассказали о последствиях коронавируса 

Глава Disney Боб Чапек рассказал, что происходит в компании из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает издание Deadline.

По словам главы компании, дела обстоят не очень хорошо. На данный момент никто не знает, когда возобновятся съемки фильмов и сериалов. Многие запланированные проекты находятся в подвешенном состоянии. Например, «Сокол и Зимний Солдат», «Человек-паук — 3» и другие. Компания вынуждена сдвигать даты релизов.

Однако Боб Чапек отметил, что стоит задуматься о выходе премьер в онлайн-формате, минуя их показ в кинотеатрах. К примеру, так уже сделали с картиной «Артемис Фаул».